Источник материала: ProBusiness



Фото из архива героя

Романа Лихоманова в его родном Новополоцке знают как человека, который печет самые вкусные в городе торты и пирожные. Три года назад он работал на заводе «Полимир», имел хорошую должность и зарплату. Но уволился с нефтегиганта — и открыл сеть кондитерских «Просто Вкусно» . Десерты бренда можно купить в городах-соседях Полоцке и Новополоцке, а также в Минске. В планах — покорение областных центров. Как открыть сладкий бизнес с нуля и какие торты сейчас в тренде — читайте в партнерском проекте «Про бизнес» и Альфа-Банка .

«Печь торты научился у мамы»

После школы Роман Лихоманов пошел в политехнический колледж, выучился на слесаря и устроился на «Полимир». А куда еще идти амбициозному парню в Новополоцке? Это предприятие относится к «Нафтану», там лучшие в городе зарплаты — многие мечтают там работать.

Так и работал Роман слесарем и параллельно учился в университете — на инженера по радиоэлектронике. Окончил ПГУ и в 26 лет вместе с друзьями открыл собственную мастерскую по ремонту ноутбуков и телефонов, и она даже приносила кое-какие деньги. А на «Полимире» за 10 лет молодой человек дорос до отличной должности начальника лаборатории автоматизации, а это — около 30 подчиненных и зарплата в $ 1300 долларов.

И вдруг Лихоманов уходит из мастерской, а через год — с завода.

— Я понял: это все — не мое, — вспоминает Роман. — И решил открыть кондитерское производство.



Фото из архива героя

Это сейчас у предпринимателя из Полоцка — основателя сети кондитерских, управляющего кафе, соучредителя сети пекарен, создателя курсов для новичков в предпринимательстве — совокупный годовой оборот бизнесов почти $ 600 000, а когда-то мальчик Роман просто учился у мамы делать пышные бисквиты и стойкий крем.

— Мама готовила торты, я смотрел-смотрел — и научился печь сам. Вначале угощал своей выпечкой друзей, коллег, лет десять назад сделал первый торт на заказ. И дело пошло! Поначалу десерты заказывали знакомые, потом — знакомые знакомых. Как мне кажется, талант к кондитерскому делу у меня врожденный. Но тонкостям учился по роликам на YouTube, на мастер-классах.

Домашним кондитером Роман был несколько лет. Пока работал на заводе, приходил вечером домой — и пек торты. Но в какой-то момент совмещать это стало невозможно.

— Понял, что нужно выбирать: или свое дело, или завод. Выбрал первое. Тем более что предпринимательская жилка у меня тоже с детства. Я видел, что десерты из натуральных ингредиентов в тренде и что это направление будет развиваться. И решил предложить горожанам такие сладости, которые они не купят в магазинах.

«На старте у меня было два партнера. Но их ожидания не совпали с реальностью»

Так, в апреле 2018 года в Новополоцке открылась первая частная пекарня-кондитерская. Название, говорит Роман, родилось само собой — «Просто Вкусно». Сегодня у сети — восемь точек продаж в Полоцке, Новополоцке, Минске.- Я точно знал, что и как хочу делать. Но мне нужны были партнеры — для разделения финансовой нагрузки. Привлек в проект двух человек: девушку — домашнего кондитера, и парня, который хотел заняться каким-либо бизнесом для роста своего капитала. Втроем мы вложили в дело $ 16 000, зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью (ООО). Моя доля составляла 51%, деньги брал в займ под проценты. Его я вернул за два года. А партнеры разделили пополам остальные 49%, — рассказывает предприниматель.

Но через некоторое время партнеры решили уйти из бизнеса, Лихоманов выкупил их доли, и теперь у ООО «Просто Вкусно» один учредитель.

— Парень, который рассчитывал на быстрые деньги, естественно, в первое время их не увидел. Это был бизнес с нуля. Мы начинали буквально с одного ручного миксера, с одной печи. Стартовые $ 16 000 — сумма небольшая, разошлась быстро. И парень вышел из проекта, решив, что это низкомаржинальный бизнес. А девушка ушла, так как не рассчитала свои силы: работать нам приходилось практически 24 на 7. В общем, у моих партнеров не совпали ожидания и реальность.

Я же изначально понимал, что общепит в «кондитерке» — бизнес максимально сложный. Здесь скоропортящиеся и сырье, и готовое изделие.

Так, срок годности нашего десерта — 48 часов, естественно, никаких запасов на складе мы делать не можем. А так как наш продукт почти хенд-мейд, то чем больше десертов производим, тем больше требуется рук.

«Вначале арендовали производственное помещение, потом купили кондитерский цех»

История «Просто Вкусно» началась с того, что владельцы арендовали бывшую столовую в Новополоцке. Какое-то оборудование там уже было, что-то купили. И начали готовить десерты. А продавали их на фудкорте в местном торговом центре — купили «островок».

— И я подбирал команду. После того, как из бизнеса вышли мои первоначальные партнеры, постепенно сформировалась команда топ-менеджеров. Сейчас кроме меня это еще три человека: директор по маркетингу и продажам, заведующий производством и финансовый директор. Это — наемные сотрудники, но они относятся к делу, как к собственному, — отмечает Роман Лихоманов.



Фото из архива героя

Через год предприятие купило цех в Полоцке — в отдельном большом здании, полностью спроектированном под кондитерское производство, со складами и оборудованием.

— Переехали из Новополоцка в Полоцк. И выстроили там четыре точки своих продаж. Плюс еще есть две кофейни, куда мы поставляем десерты. Всего сейчас в городах-соседях Полоцке и Новополоцке шесть объектов, где мы реализуем свою продукцию. И все они — разного характера. Это «островок» на фудкорте, мини-магазинчики в прикассовых зонах в торговых центрах, кофейни. Последний формат самый малодоходный.

В магазинах в ТЦ мы продаем раз в пять больше десертов, чем в кофейне.

Летом 2021 года сеть «Просто Вкусно» вышла на минский рынок.

— В торговом центре «Метрополь» на Немиге купили кофейню вместе с кондитерским цехом. Сделали ребрендинг — группу десертов, которую готовили прежние хозяева, заменили на свою. Месяц назад открыли и вторую точку в столице — в «Гиппо» на улице Горецкого. Это павильон возле кассы, куда свежие десерты привозят каждый день, — рассказывает бизнесмен.

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«Приучить людей к недешевым десертам было непросто»

Сегодня торт от «Просто Вкусно» стоит в среднем 42 белорусских рубля ($ 16) за кг. Средний магазинный торт обойдется почти в три раза дешевле.

— У нас премиальный продукт по качеству и цене, — объясняет Роман Лихоманов. — Торт из натуральных ингредиентов, срок реализации которого — не более двух суток, не может стоить столько, как торт в магазинах с кремом на растительных маслах.

Мы были первой частной пекарней-кондитерской в регионе, и поначалу люди удивились высоким ценам.

Тогда кг торта стоил 22 рубля ($ 8,5). За год горожане к такой цене привыкли. Мы как-то даже проверили: будут ли покупать десерты, если снизим цену до 22 рублей. И этого не произошло! Люди опасались, что продукт стал менее качественным: «В торты за 22 рубля вы, наверное, что-то не то кладете». Мы поняли, что наши десерты готовы покупать, и вернули прежнюю цену. Продажи росли каждый месяц. Если сначала в Полоцке мы производили 10 кг продукции в день, то сейчас — 100−110 кг.



Фото из архива героя

В ассортименте кондитерской — около 25 позиций. Они делятся на две линейки: классические торты («Наполеон», «Медовик», «Графские развалины», «Киевский» и т.д.) и современные десерты (торты «Морковный», «Красный бархат», чизкейки, брауни, тирамису, муссовые пирожные и др.).

— Топ продаж возглавляет «Наполеон». Его покупают чаще всего — наверное, потому что это классика. На втором месте — «Красный бархат», на третьем — «Медовик», а на четвертом «Морковный», — делится наблюдениями Роман. ­- Охотнее всего люди покупают сладости в июле. Хорошее время для кондитеров — праздники, особенно Новый год, 8 Марта, 1 Сентября. А вот самые плохие для нас месяцы, когда продажи падают — февраль, апрель и ноябрь. В апреле, как мы поняли, многие люди придерживаются Великого поста. В нынешнем году будем к этому готовы: предложим постное меню.

В январе этого года десерты от «Просто Вкусно» подорожали на 20%.

— Мы вынужденно пошли на это из-за налоговых изменений. Как производители мучных кондитерских изделий, мы работали со сниженной ставкой НДС — 10%, а с этого года она уже 20%. Подняли цены и поставщики сырья — а это крупные комбинаты, фабрики, с которыми мы работаем в цепочке по общей системе налогообложения. Поэтому другого варианта, нежели повысить цены, у нас не было. Хотя, конечно, мы понимаем, что платежеспособность населения не растет.

Бороться с трудностями собираются, расширив ассортимент.

«Выезжать» на одной «кондитерке» сложно: торты — не хлеб, который покупают каждый день.

— В ближайшие пару месяцев будем готовить не только десерты, но и выпечку. Так же поступают и конкуренты. Например, пекарни добавляют к хлебу пирожные. А мы предложим сладкую выпечку и несколько видов хлеба.



Фото из архива героя

«Прибыль направляем на выплату кредитов»

В первый год, вспоминает предприниматель, «сработали очень нерентабельно»:

— Объем производства был маленький, а затраты большие. Мы оказались в жестком минусе, причем даже этого не заметили. Потом я прошел обучение в бизнес-школе и постепенно стал входить в правильную экономику. Вложенные изначально $ 16 тысяч долларов, конечно, уже вернулись. Но дальнейшее развитие — открытие новых точек продаж — идет через кредитование. Поэтому об окупаемости речи пока нет: всю нашу прибыль мы постоянно направляем на выплату кредитов.

Основные статьи затрат предпринимателя:

закупка сырья (до 35% расходов),

зарплата (до 30%),

аренда точек продаж (18%).

В компании — более 20 сотрудников. В Полоцке у кондитеров и продавцов зарплата около 750 рублей (около $ 300, средняя по региону), в Минске — около 1000 рублей (около $ 400). Менеджеры получают от 1,5 до 2 тысяч рублей ($ 600−800).

— На налоги уходит 18% от прибыли. Но так как прибыли немного, то и налоговые выплаты небольшие.



Фото из архива героя

На рекламу Лихоманов особо не тратится:

— Используем маркетинг без бюджета: не вкладываемся в дорогостоящие баннеры, а даем людям попробовать наши десерты. И получается максимально хорошая конверсия.

Допустим, я иду в банк по делам, беру с собой торт, угощаю сотрудников, и потом у нас оттуда две недели идут заказы.

У нас постоянно проходят дегустации и разные акции, например, «десерт недели». Много покупателей приходит к нам и через Instagram . Сейчас ищем специалиста по SMM, но пока не нашли того, который нам полностью подходит — ведем аккаунт сами.

«Хотим идти в областные города, но Витебск в этом списке будет последним»

В последние полгода, отмечает Роман Лихоманов, спрос на десерты в Полоцке и Новополоцке падает, и пекарня-кондитерская старается получить новые рынки.

— В ближайший месяц откроем еще один объект продажи в Минске. И будем искать там новые места. Задача на этот год — открыть минимум пять наших точек в крупных столичных магазинах. Планируем выходить в областные центры: Брест, Гродно, Гомель.

Витебск хотя и расположен к нам ближе всего, но это последний город, где мы хотим что-то делать.

Нужно идти туда, где живут платежеспособные люди. А Витебская область, кроме Новополоцка с его заводами-нефтегигантами, считается самой бедной в стране.

Кроме того, в том же Гродно культура в сфере общепита совсем другая, чем в Витебске. И это тоже важный момент, почему в первую очередь нас интересует запад страны.

Семья Романа Лихоманова живет в Новополоцке, сам он разрывается между родным городом и Минском.

— Четыре месяца жил в Минске, пока налаживал там производство. Лично выпекал первый десерт для нашей столичной кофейни, много работал в цеху, поменял большое количество кондитеров. Нашел хотя бы костяк из двух человек, на которых можно положиться. Сейчас я живу так: четыре дня в Минске, два — в Новополоцке. Офиса у меня нет, рабочие вопросы всегда решаю, встречаясь с сотрудниками в кофейнях или магазинах. Когда начнем бизнес в Гродно, если нужно будет, перееду туда. Собираюсь вырастить хорошего управляющего, который смог бы заменить меня в Полоцке. Возможно, со временем перевезу семью в столицу. Но пока я — разъездной директор, и у меня нет цели где-то «якориться».

Будущее — с инвестором

— Когда у нас уже будет экономически оправданная, хорошо отлаженная рабочая модель, когда мы уже выйдем в другие регионы, я хотел бы привлечь инвестора, который войдет в долю. Тогда мы перекроем все кредиты и начнем работать в плюс.

Роман помнит свои ошибки в начале пути и помогает новичкам в бизнесе.

— Сейчас много обучающих программ для действующего бизнеса, а тех, кто готов «возиться» с начинающими предпринимателями, на рынке мало. Я создал для таких людей онлайн-курс . Сейчас у меня всего 6 студентов, но через месяц-два планируем запустить новый поток. А для курса начинаю искать продюсера, так как в приоритете для меня — развитие «Просто Вкусно».

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