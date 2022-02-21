Источник материала: БелТА

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое детей пострадали при пожаре в Минском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.

Пожар произошел в многоквартирном жилом доме около 3.30. Пострадали трое детей 2009, 2010 и 2017 годов рождения. Их госпитализировали с диагнозом "отравление продуктами горения". Причина пожара выясняется.

Также работники МЧС спасли в Солигорске пострадавшего при пожаре человека.-0-