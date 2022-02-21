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Трое детей пострадали при пожаре в Минском районе

21.02.2022 08:09 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое детей пострадали при пожаре в Минском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.

Пожар произошел в многоквартирном жилом доме около 3.30. Пострадали трое детей 2009, 2010 и 2017 годов рождения. Их госпитализировали с диагнозом "отравление продуктами горения". Причина пожара выясняется.

Также работники МЧС спасли в Солигорске пострадавшего при пожаре человека.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Пожар произошел в многоквартирном жилом доме около 3.30. Пострадали трое детей 2009, 2010 и 2017 годов рождения. Их госпитализировали с диагнозом "отравление продуктами...
 
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