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Острый разговор о бизнесе в прямом эфире. Объявляем старт нового сезона проекта «Рабочая группа 2.0»

21.02.2022 09:09 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Острый разговор о бизнесе в прямом эфире. Объявляем старт нового сезона проекта «Рабочая группа 2.0»

24 февраля в 19:00 «Про бизнес» совместно с Альфа-Банком начинает новый сезон проекта «Рабочая группа 2.0». Это бизнес-шоу в формате прямого эфира с разбором реальных кейсов малого и среднего бизнеса в каждом выпуске.

Генеральный партнер проекта — Альфа-Банк.

Эфир пройдет на YouTube-канале «Про бизнес». Подписывайтесь и жмите на «колокольчик», чтобы получить напоминание о прямом эфире.

О проекте «Рабочая группа 2.0»

Ведущие — Виталий Волянюк (Про бизнес) и Евгений Задоренко (Альфа-Банк) — вместе с экспертами разберут реальные бизнес-кейсы приглашенных предпринимателей. Вместе мы сформулируем конкретные ответы на вопросы, которые волнуют практически всех предпринимателей и руководителей малого бизнеса. Каждый месяц нас ждет новый выпуск, новые герои и новые вызовы.

Также в сезоне 2022 года нас ждут живые видеорепортажи о реальных результатах проекта. Мы наведаемся в гости к героям прошедших выпусков, чтобы узнать, что сделано после участия в «Рабочей группе».

Эксперты первого выпуска

Разбор бизнеса в прямом эфире будут проводить опытные предприниматели и авторитетные эксперты. В первом мы будем разбирать реальные бизнес-кейсы вместе с нашими менторами:

Острый разговор о бизнесе в прямом эфире. Объявляем старт нового сезона проекта «Рабочая группа 2.0»
Александр Паньков
Управляющий партнер КГ «Здесь и Сейчас»
Острый разговор о бизнесе в прямом эфире. Объявляем старт нового сезона проекта «Рабочая группа 2.0»
Олег Ильин
Управляющий партнер инвестиционно-консалтинговой компании ASER

Герои первого выпуска

Федор Войтко — предприниматель, основатель компании «Фабрика лестниц», которая занимается производством межэтажных лестниц, металлокаркасов и ограждений.

Острый разговор о бизнесе в прямом эфире. Объявляем старт нового сезона проекта «Рабочая группа 2.0»
Федор Войтко. Фото: личный архив

Татьяна Шапчиц — основательница бренда 4SOUL. Компания производит интерьерные формовые и контейнерные свечи, а также проводит мастер-классы по изготовлению свечей и аромасаше и продает товары для свечеварения.

Острый разговор о бизнесе в прямом эфире. Объявляем старт нового сезона проекта «Рабочая группа 2.0»
Татьяна Шапчиц. Фото: личный архив

О чем будет выпуск?

Основные вопросы, которые волнуют наших героев и на которые мы вместе будем искать ответы:

  • Как увеличивать объемы продаж и производства?
  • Как отстроиться от конкурентов?
  • Что поможет уйти от сезонности в бизнесе?
  • Как привлечь финансирование на развитие проекта?
  • Какой путь масштабирования выбрать: онлайн или офлайн?
  • Как использовать маркетплейсы в качестве эффективных каналов продаж?
  • С помощью чего привлекать корпоративных клиентов?

Подключайтесь к нашему проекту.

Как стать участником «Рабочей группы»?

Опишите вопрос своего бизнеса, который вы хотели бы разобрать совместно с нашими экспертами. Отправьте его на y@probusiness.by с пометкой «Рабочая группа». Авторов самых интересных вопросов мы пригласим в студию и разберем ваш кейс вместе с нашими менторами и ведущими.

Партнер проекта:

Острый разговор о бизнесе в прямом эфире. Объявляем старт нового сезона проекта «Рабочая группа 2.0»

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Теги: Минск
 
 
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24 февраля в 19:00 «Про бизнес» совместно с Альфа-Банком начинает новый сезон проекта «Рабочая группа 2.0». Это бизнес-шоу в формате прямого эфира с разбором реальных...
 
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