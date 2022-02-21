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Острый разговор о бизнесе в прямом эфире. Объявляем старт нового сезона проекта «Рабочая группа 2.0»
21.02.2022 09:09 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
24 февраля в 19:00 «Про бизнес» совместно с Альфа-Банком начинает новый сезон проекта «Рабочая группа 2.0». Это бизнес-шоу в формате прямого эфира с разбором реальных кейсов малого и среднего бизнеса в каждом выпуске.
Генеральный партнер проекта —
Эфир пройдет на
О проекте «Рабочая группа 2.0»
Ведущие — Виталий Волянюк (Про бизнес) и Евгений Задоренко (Альфа-Банк) — вместе с экспертами разберут реальные бизнес-кейсы приглашенных предпринимателей. Вместе мы сформулируем конкретные ответы на вопросы, которые волнуют практически всех предпринимателей и руководителей малого бизнеса. Каждый месяц нас ждет новый выпуск, новые герои и новые вызовы.
Также в сезоне 2022 года нас ждут живые видеорепортажи о реальных результатах проекта. Мы наведаемся в гости к героям прошедших выпусков, чтобы узнать, что сделано после участия в «Рабочей группе».
Эксперты первого выпуска
Разбор бизнеса в прямом эфире будут проводить опытные предприниматели и авторитетные эксперты. В первом мы будем разбирать реальные бизнес-кейсы вместе с нашими менторами:
Герои первого выпуска
Федор Войтко — предприниматель, основатель компании
Татьяна Шапчиц — основательница бренда
О чем будет выпуск?
Основные вопросы, которые волнуют наших героев и на которые мы вместе будем искать ответы:
Подключайтесь к нашему проекту.
Как стать участником «Рабочей группы»?
Опишите вопрос своего бизнеса, который вы хотели бы разобрать совместно с нашими экспертами. Отправьте его на
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Острый разговор о бизнесе в прямом эфире. Объявляем старт нового сезона проекта «Рабочая группа 2.0»
24 февраля в 19:00 «Про бизнес» совместно с Альфа-Банком начинает новый сезон проекта «Рабочая группа 2.0». Это бизнес-шоу в формате прямого эфира с разбором реальных...
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