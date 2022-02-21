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Состоялась областная любительская спартакиада по лыжным гонкам «Золотой колос»
Источник материала: ОНТ
Хорошо работать – и с пользой отдыхать! Могилев принял любительскую спартакиаду по лыжным гонкам. Участники снежных баталий прибыли со всех уголков региона.
От механизаторов до руководителей администраций – все, кто показал лучшие результаты в районных эстафетах. Состязания командные в трех возрастных категориях. Самому младшему на лыжне – семнадцать, старшему – шестьдесят. Погода не подвела, и настроение на трассе – отличное, как у участников так и у зрителей.
Эта спартакиада собирает любителей зимних видов спорта уже больше двух десятков лет. Команда-победитель представит Могилевскую область на республиканских стартах.
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Хорошо работать – и с пользой отдыхать! Могилев принял любительскую спартакиаду по лыжным гонкам. Участники снежных баталий прибыли со всех уголков региона. От...
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