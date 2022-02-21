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Состоялась областная любительская спартакиада по лыжным гонкам «Золотой колос»

21.02.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Состоялась областная любительская спартакиада по лыжным гонкам «Золотой колос»

Хорошо работать – и с пользой отдыхать! Могилев принял любительскую спартакиаду по лыжным гонкам. Участники снежных баталий прибыли со всех уголков региона.

От механизаторов до руководителей администраций – все, кто показал лучшие результаты в районных эстафетах. Состязания командные в трех возрастных категориях. Самому младшему на лыжне – семнадцать, старшему – шестьдесят. Погода не подвела, и настроение на трассе – отличное, как у участников так и у зрителей.

Евгений Белоусов, организатор спартакиады «Золотой колос»: «Из года в год к нам приезжают с районов представители. С удовольствием принимают участие в соревнованиях. Ведь надо не только работать, но и уметь активно отдыхать, заряжаться положительными эмоциями. И активно участвовать в общественной жизни нашей страны».

Эта спартакиада собирает любителей зимних видов спорта уже больше двух десятков лет. Команда-победитель представит Могилевскую область на республиканских стартах.

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Теги: Могилев
 
 
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Хорошо работать – и с пользой отдыхать! Могилев принял любительскую спартакиаду по лыжным гонкам. Участники снежных баталий прибыли со всех уголков региона. От...
 
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