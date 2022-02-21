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Конституционный референдум: полная готовность к досрочному голосованию
Источник материала: ОНТ
Стартовавшая неделя завершится без преувеличения историческим событием: Конституционный референдум пройдет в воскресенье 27 февраля.
Белорусы ответят на вопрос, быть ли перезагрузке нашего Основного закона. Сегодня на всех участках пройдет контрольная проверка. А уже завтра стартует досрочное голосование. По всей стране – готовность номер один.
Бюллетени напечатаны, урны доставлены, кабинки для голосования на месте. В этот раз они будут без шторок ради эпидемиологической безопасности избирателей. Приглашения разосланы – это обязанность участковых комиссий. Немало работы и у членов Центризбиркома – многие хотят уточнить нюансы предстоящего голосования. Как правильно ставить отметку в бюллетене, можно ли голосовать с новым биометрическим паспортом. Один из самых частых вопросов – можно ли проголосовать не на своем участке и как это правильно сделать.
Все сделано для того, чтобы голосование было максимально открытым и при этом удобным для избирателей. Отдельное внимание безопасности. Сегодня подразделения МВД по всей стране переходят на усиленный режим несения службы. Напомним, досрочное голосование пройдет со вторника по субботу, основной день – воскресенье.
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Стартовавшая неделя завершится без преувеличения историческим событием: Конституционный референдум пройдет в воскресенье 27 февраля. Белорусы ответят на вопрос,...
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