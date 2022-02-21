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Конституционный референдум: полная готовность к досрочному голосованию

21.02.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Конституционный референдум: полная готовность к досрочному голосованию

Стартовавшая неделя завершится без преувеличения историческим событием: Конституционный референдум пройдет в воскресенье 27 февраля. 

Белорусы ответят на вопрос, быть ли перезагрузке нашего Основного закона. Сегодня на всех участках пройдет контрольная проверка. А уже завтра стартует досрочное голосование. По всей стране – готовность номер один.

Бюллетени напечатаны, урны доставлены, кабинки для голосования на месте. В этот раз они будут без шторок ради эпидемиологической безопасности избирателей. Приглашения разосланы – это обязанность участковых комиссий. Немало работы и у членов Центризбиркома – многие хотят уточнить нюансы предстоящего голосования. Как правильно ставить отметку в бюллетене, можно ли голосовать с новым биометрическим паспортом. Один из самых частых вопросов – можно ли проголосовать не на своем участке и как это правильно сделать. 

Все сделано для того, чтобы голосование было максимально открытым и при этом удобным для избирателей. Отдельное внимание безопасности. Сегодня подразделения МВД по всей стране переходят на усиленный режим несения службы. Напомним, досрочное голосование пройдет со вторника по субботу, основной день – воскресенье.

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Стартовавшая неделя завершится без преувеличения историческим событием: Конституционный референдум пройдет в воскресенье 27 февраля.  Белорусы ответят на вопрос,...
 
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