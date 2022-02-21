Гороскоп на 21 февраля: долгожданное известие у Овнов, прибыль у Близнецов и исполнение замыслов у Скорпионов

Источник материала: ОНТ

День порадует Овнов важной встречей и долгожданным известием. Любые ваши начинания сегодня будут благоприятными, даже сложные дела решатся удачно.

Тельцы, звезды советуют вам перенести решение вопросов, связанных с имуществом, на другой день. Лучше скорректируйте свой план, ведь добиться цели не получится.

Позитивное настроение Близнецов поможет иначе посмотреть на существующую проблему и проанализировать ход событий. Грандиозные проекты могут принести прибыль.

Раки, организованность и внутренняя собранность помогут вам избежать неприятностей. Постарайтесь не ссориться с друзьями и родными из-за пустяков. Вечер лучше посвятить тренировкам.

Львам звезды рекомендуют быть предусмотрительными. Повышенная обидчивость может стать причиной ухудшения личных взаимоотношений с близкими людьми.

Девы почувствуют уверенность в своих силах. Знания и опыт помогут вам выполнить любую сложную работу. В течение дня старайтесь перепроверять информацию, чтобы не допустить ошибок.

У Весов удачно пройдут переговоры с партнерами. Вам удастся их убедить в правильности своих решений. Насыщенный делами день порадует вас своей результативностью.

Звезды дарят Скорпионам хорошую возможность для того, чтобы приступить к реализации новых замыслов. Все, что вы задумали, обязательно исполнится.

Стрельцы, не отчаивайтесь, если дела пойдут не так, как вы задумали. Вы удивитесь, но негативные события будут сменять позитивные. К вечеру ситуация улучшится.

Козероги, активный отдых поднимет ваше настроение. Обратите внимание на своего близкого друга. Есть вероятность, что он нуждается в вашей душевной поддержке.

Благоприятный день будет у Водолеев. Сегодня вы сможете извлечь полезную информацию из важного разговора, если не станете смешивать деловые и личные интересы. Будьте внимательными.

Рыбы обнаружат у себя таланты, о которых прежде не догадывались. В деловой сфере вы сможете договориться о совместных проектах и деликатно избежать разногласий с партнером.

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