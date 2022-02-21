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Ситуация на Донбассе: выстрелы, взрывы, диверсии

21.02.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ситуация на Донбассе: выстрелы, взрывы, диверсии

Ситуация на востоке Украины остается неспокойной. На Донбассе продолжают звучать взрывы и выстрелы. Под обстрелом накануне оказались несколько населенных пунктов. Украинская армия применяет минометы и 120-миллиметровые орудия. 

На территории самопровозглашенных республик работают украинские диверсанты. Им предписано устраивать ЧП на транспортных магистралях, ликвидировать и похищать должностных лиц. Группы также готовят подрывы электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций. В результате спецоперации милиции ДНР был уничтожен схрон диверсантов с боеприпасами, взрывчаткой и противопехотными минами. Одну из так называемых «спящих ячеек» донецкому спецназу удалось блокировать. В перестрелке не обошлось без ранений. 

Продолжается мобилизация. Мужчины прибывают в военкоматы, детей, женщин и пожилых эвакуируют. В Россию из Донбасса уже выехали около 50 тысяч человек.

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Ситуация на востоке Украины остается неспокойной. На Донбассе продолжают звучать взрывы и выстрелы. Под обстрелом накануне оказались несколько населенных...
 
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