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В Гродно таксист на пешеходном переходе сбил студентку

21.02.2022 09:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно таксист на пешеходном переходе сбил студентку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

34-летний водитель автомобиля "Лада" двигался по проспекту Космонавтов со стороны улицы Лидской. Проезжая перекресток с улицей Захарова, он не убедился в отсутствии пешеходов и сбил 20-летнюю девушку, студентку одного из гродненских вузов. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

После аварии девушку госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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После аварии девушку госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.
 
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