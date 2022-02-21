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В Минске в Свислочи утонула женщина
Источник материала: БелТА
21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в Свислочи утонула женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"20 февраля в 11.08 спасателям поступило сообщение об утонувшей женщине в реке Свислочь в городе Минске на ул.Октябрьской. Работниками МЧС извлечена из воды утонувшая гражданка", - рассказали в пресс-службе.
Личность женщины и причина утопления устанавливаются.-0-
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"20 февраля в 11.08 спасателям поступило сообщение об утонувшей женщине в реке Свислочь в городе Минске на ул.Октябрьской. Работниками МЧС извлечена из воды утонувшая...
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