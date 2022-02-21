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Олимпиада в Пекине завершилась: у Беларуси самый слабый результат за последние 15 лет
Источник материала: Myfin
Как сообщает БЕЛТА, на этих Играх медали нашей стране принесли биатлонист Антон Смольский и лыжная акробатка Анна Гуськова. За последние 15 лет – это худший результат, который показали белорусские спортсмены на зимних Олимпиадах.
Напомним, белорусским спортсменам, получившим серебряные медали
Лидером по числу наград стала сборная Норвегии. В копилке их спортсменов 37 медалей – 16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых. На второй позиции команда Германии – 27 (12, 10, 5), третье место заняла сборная Китая – 15 (9, 4, 2). Российские олимпийцы завоевали 32 медали (6, 12, 14) и оказались на девятой позиции в медальном списке.
Всего олимпийские награды Пекина завоевали представители 29 стран.
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