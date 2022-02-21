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Олимпиада в Пекине завершилась: у Беларуси самый слабый результат за последние 15 лет

21.02.2022 09:49 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Олимпиада в Пекине завершилась: у Беларуси самый слабый результат за последние 15 лет
Фото носит иллюстративный характер, источник: РБК-Спорт

Как сообщает БЕЛТА, на этих Играх медали нашей стране принесли биатлонист Антон Смольский и лыжная акробатка Анна Гуськова. За последние 15 лет – это худший результат, который показали белорусские спортсмены на зимних Олимпиадах.

Напомним, белорусским спортсменам, получившим серебряные медали выплатят по 6 тыс. базовых величин (192 тыс. руб. или почти $ 75 тыс.).

Лидером по числу наград стала сборная Норвегии. В копилке их спортсменов 37 медалей – 16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых. На второй позиции команда Германии – 27 (12, 10, 5), третье место заняла сборная Китая – 15 (9, 4, 2). Российские олимпийцы завоевали 32 медали (6, 12, 14) и оказались на девятой позиции в медальном списке.

Всего олимпийские награды Пекина завоевали представители 29 стран.

 
 
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В минувшее воскресенье, 20 февраля, состоялась церемония закрытия Пекинской Олимпиады. Томас Бах, глава МОК, объявил Игры закрытыми. Беларусь смогла завоевать 2...
 
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