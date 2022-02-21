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В Березинском районе мужчина погиб под колесами авто

21.02.2022 10:09 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березинском районе мужчина погиб под колесами автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"20 февраля в 19.05 на 89-м км автодороги М4 Минск - Могилев на территории Березинского района водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем "Мерседес Бенц", двигаясь по крайней левой полосе движения в направлении Могилева, совершил наезд на пешехода 1992 года рождения. В результате ДТП последний скончался на месте происшествия", - рассказали в ГАИ.

19 февраля около 7.00 на автодороге Красное - Видевщина - Белево в черте деревни Красное Молодечненского района водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем "Пежо 306", не учла погодные и метеорологические условия, на закруглении дороги допустила занос автомашины, съехала в левый по ходу движения кювет и совершила наезд на придорожное дерево. В результате ДТП пассажир 1973 года рождения получила телесные повреждения. Она госпитализирована в Молодечненскую ЦРБ.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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20 февраля в 19.05 на 89-м км автодороги М4 Минск - Могилев на территории Березинского района водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем "Мерседес Бенц", двигаясь по...
 
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