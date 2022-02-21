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Упавшие деревья и сорванные крыши. В выходные в Беларуси бушевала непогода
Источник материала: Myfin
Основной удар стихии в Беларуси пришелся на субботу, 19 февраля. По информации МЧС, от сильного ветра, скорость которого достигала 27 м/с, больше всего пострадали Гродненская и Минская области – там последствия непогоды ощутили в 33 населенных пунктах 7 районов, где сильный ветер повредил крыши нескольких десятков жилых и хозяйственных строений.
Также порывы ветра повалили больше сотни деревьев по всей стране – в основном в Гродненской области. При этом было повреждено 16 автомобилей. Так, в Бресте на улице Янки Купалы поваленное ветром дерево рухнуло сразу на две машины. А в Ляховичском районе Брестской области упавшие на железнодорожные пути деревья привели к получасовой задержке следования трех пассажирских поездов.
Также из-за разбушевавшейся стихии в 979 населенных пунктах Беларуси были перебои с электричеством.
Сообщается, что жертв и пострадавших удалось избежать.
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В выходные ураганный ветер бушевал по всей нашей стране, но особенно сильно последствия ощутили в западных регионах Беларуси.
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