Упавшие деревья и сорванные крыши. В выходные в Беларуси бушевала непогода

Источник материала: Myfin



Фото: МЧС Беларуси

Основной удар стихии в Беларуси пришелся на субботу, 19 февраля. По информации МЧС, от сильного ветра, скорость которого достигала 27 м/с, больше всего пострадали Гродненская и Минская области – там последствия непогоды ощутили в 33 населенных пунктах 7 районов, где сильный ветер повредил крыши нескольких десятков жилых и хозяйственных строений.

Также порывы ветра повалили больше сотни деревьев по всей стране – в основном в Гродненской области. При этом было повреждено 16 автомобилей. Так, в Бресте на улице Янки Купалы поваленное ветром дерево рухнуло сразу на две машины. А в Ляховичском районе Брестской области упавшие на железнодорожные пути деревья привели к получасовой задержке следования трех пассажирских поездов.

Также из-за разбушевавшейся стихии в 979 населенных пунктах Беларуси были перебои с электричеством.

Сообщается, что жертв и пострадавших удалось избежать.

Еще больше новостей — в нашем Telegram-канале . Подпишись!