﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Упавшие деревья и сорванные крыши. В выходные в Беларуси бушевала непогода

21.02.2022 10:21 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Упавшие деревья и сорванные крыши. В выходные в Беларуси бушевала непогода
Фото: МЧС Беларуси

Основной удар стихии в Беларуси пришелся на субботу, 19 февраля. По информации МЧС, от сильного ветра, скорость которого достигала 27 м/с, больше всего пострадали Гродненская и Минская области – там последствия непогоды ощутили в 33 населенных пунктах 7 районов, где сильный ветер повредил крыши нескольких десятков жилых и хозяйственных строений.

Также порывы ветра повалили больше сотни деревьев по всей стране – в основном в Гродненской области. При этом было повреждено 16 автомобилей. Так, в Бресте на улице Янки Купалы поваленное ветром дерево рухнуло сразу на две машины. А в Ляховичском районе Брестской области упавшие на железнодорожные пути деревья привели к получасовой задержке следования трех пассажирских поездов.

Также из-за разбушевавшейся стихии в 979 населенных пунктах Беларуси были перебои с электричеством.

Сообщается, что жертв и пострадавших удалось избежать.

Еще больше новостей — в нашем Telegram-канале. Подпишись!

 
Теги: Новости, Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В выходные ураганный ветер бушевал по всей нашей стране, но особенно сильно последствия ощутили в западных регионах Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Людям просто нужен удобный стул и чтобы не дуло из входной двери о чем компании забывают спросить своих сотрудников
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by