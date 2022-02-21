Людям просто нужен удобный стул и чтобы не дуло из входной двери о чем компании забывают спросить своих сотрудников

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер. Источник: altapress.ru

Удерживать и вовлекать — главные цели HR

Опрос под общим названием «‎Роль HR в 2021 году» был проведен в конце 2021 года среди работодателей, которые зарегистрированы на сайте rabota.by. В нем принимало участие 206 представителей компании. Это компании, в которых есть либо HR-службы, либо хотя бы один HR-специалист.

Вот описание выборки:



Слайд из презентации Надежды Артугановой

Наиболее важный вопрос, который был задан респондентам: На какие процессы ваша HR-служба оказала наибольшее влияние в 2021 году?

«Мы хотели выяснить в данном случае, на что делали упор белорусские компании в работе с персоналом», - говорит Надежда.



Слайд из презентации Надежды Артугановой



После анализа ответов стало понятно, что больше всего компании занимались сохранением коллектива, а также удержанием и вовлечением сотрудников. По словам спикера, это очень верные действия в нынешних условиях. Ведь по оценке Джоша Берсина (компания Deloitte), уход одного сотрудника может стоить компании 2 его годовых оклада: «Это очень дорого. И чем выше квалификация сотрудника, тем дороже становится его замена», — акцентировала внимание Надежда.



«‎Не слушать сотрудников сейчас — значит проигрывать завтра»

Интересно, что на самом деле, в Беларуси достаточно много компаний регулярно опрашивают сотрудников:

62% респондентов проводит опросы;

12% собираются проводить;

20% не опрашивают и не собирает обратную связь.

Несмотря на сложный год, у большого количества компаний было достаточно времени и ресурсов, чтобы выделять их на стратегическое планирование и построение HR-бренда. Остальным хватало времени только на операционные текущие задачи, которые надо было сделать еще вчера.

Очень сложно заниматься стратегическим планированием, когда сотрудники недовольны, не вовлечены, и текучесть кадров — высокая.

Как сделать, чтобы сотрудники работали в компании хорошо и долго? По убеждению Надежды, самый простой и эффективный способ — это спрашивать их самих о том, чем они довольны, что необходимо исправить, чего недостает в работе, какие факторы для них являются не принципиальными и возможно даже не нужны.

Без обратной связи компания теряет управляемость и ценных сотрудников. Это напрямую связано со снижением их вовлеченности. Так, например, по данным отчета «‎2020 Global Employee Experience Trends», вовлеченность сотрудников составляет:

42% - в компаниях, где нет системы сбора и обработки обратной связи

59% - в компаниях, где она есть.

Интересно, что только 3% сотрудников с низким уровнем вовлеченности сообщили, что работа вдохновляет их на новые идеи.

Естественно, что в таких условиях, бизнес растет не так быстро, как хотелось бы.

«Поэтому сбор обратной связи от сотрудников крайне важен»,— поясняет Надежда: «Имея на руках оцифрованные данные, вы можете спланировать мероприятия, которые изменят ситуацию к лучшему. И когда вы посмотрите на динамику показателей, то сможете выяснить, какие ваши действия были эффективными, а какие не сработали.



Иногда руководители сами придумывают какие-то улучшения, но часто эти "плюшки" просто не нужны сотрудникам. Поэтому лучше спросить самих сотрудников, о том что им важно получать от работодателя. Какие есть слабые места в процессах, что можно было бы улучшить.



Фото носит иллюстративный характер. Источник: rb.ru

Несколько лет назад мы проводили исследования удовлетворенности для одной из розничных сетей. Компания придумала для сотрудников разные составляющие соцпакета: проездной, бонусы, карты какие-то…

Но в итоге оказалось, что сотрудникам для улучшения работы нужен удобный стул и просто чтобы не дуло из входной двери магазина.

И выяснить это можно было только, побеседовав с сотрудниками магазина».



Так когда и какую обратную связь стоит собирать?

На этапе поиска, чтобы привлечь больше кандидатов, нужно знать, как их привлечь, говорить о сильных сторонах компании, и для этого должны быть реальные преимущества. Желательно чтобы они были подтверждены сотрудниками, чтобы они сами сообщили, что именно эта опция является преимуществом компании.

На этапе отклика можно уточнить у кандидата, почему он откликнулся на данную вакансию. Это поможет улучшить ее в будущем, привлекать больше релевантных кандидатов. Оцените удовлетворенность собеседованием и узнайте, какие эмоции и впечатления остаются у кандидата после интервью в вашей компании.

Если проводить опросы по результатам адаптации, можно снизить текучесть во время испытательного срока. Тем самым потратить меньше трудозатрат на замену сотрудника.

Во время работы в компании также можно собрать много ценной информации. Можно оценить удовлетворенность работой в целом, отношения в коллективе, отношения с руководителем, вознаграждение, профессиональное развитие, лояльность сотрудников к компании, вовлеченность.

Интервью после увольнения сотрудника - это один из важнейших инструментов для снижения текучести. Опрашивая сотрудников уволившихся, вы сможете узнать правду о вашей компании, предпринять шаги, чтобы уменьшить увольнение.



Слайд из презентации Надежды Артугановой

Когда опрашивать сотрудников — необходимо

Если вы никогда не проводили опросы, или делаете это нерегулярно, обратите внимание на ситуации, в которых это действительно делать необходимо:

Высокая текучесть кадров, в том числе во время испытательного срока;

Недостаточно откликов на вакансии, соискатели не приходят на назначенные собеседования;

Проблемы с внутренними коммуникациями;

Потребность выстроить эффективную систему мотивации;

Потребность оценить персонал и внутренние процессы;

Недостаточно инсайтов для развития персонала;

Низкая эффективность/качество труда сотрудников;

Нездоровая атмосфера в коллективе/отдельной команде.

Это все говорит о том, что начать опрашивать сотрудников вам уже необходимо. А затем делать правильные выводы и проводить работу внутри компании.

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