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Следователями установлена причастность беглых к распространению наркотиков

21.02.2022 10:21 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по городу Минску продолжается расследование уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками, произошедшими на территории столицы в 2020 году. Об этом БЕЛТА сообщил начальник УСК по городу Минску Сергей Паско.

В ходе расследования собран значительный массив информации (фото, видео, аудио и иное) о противоправной деятельности, а также о лицах, причастных к ее организации. Анализируя указанную информацию, в том числе в сопоставлении с данными из интернета, а также переписки ряда фигурантов по уголовному делу, следствием добыты доказательства того, что некоторые граждане Беларуси с самого начала и в период массовых беспорядков, находясь на территории Польши и Литвы, совершили действия, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и их употреблением.

"В результате проведения дополнительных проверочных мероприятий столичными следователями получены доказательства, свидетельствующие о том, что граждане Беларуси Даниил Богданович, Ян Рудик, Валерия Занемонская, Марина Колб и иные лица в 2020-2021 годах, находясь на территории Литвы и Польши, систематически приобретали наркотические средства и психотропные вещества, в том числе особо опасные. Указанные лица перемещали и хранили их на территории названных государств, употребляли, а часть незаконно сбывали иным лицам, в том числе иностранным гражданам", - рассказал Сергей Паско.

В соответствии со ст.6 Уголовного кодекса граждане Беларуси, совершившие преступления вне пределов республики, подлежат ответственности по уголовному законодательству Республики Беларусь, если совершенные ими деяния признаны преступлениями в государстве, на территории которого они были совершены, и если они не понесли уголовную ответственность в этом государстве. Согласно действующему уголовному законодательству Литвы и Польши, указанные действия признаются тяжкими преступлениями, как и на территории Беларуси.

В связи с этим начальником УСК по городу Минску 16 февраля в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка и незаконный сбыт особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, совершенное группой лиц) УК. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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В ходе расследования собран значительный массив информации (фото, видео, аудио и иное) о противоправной деятельности, а также о лицах, причастных к ее организации.
 
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