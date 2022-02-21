|
В Минской области за выходные задержаны 32 нетрезвых водителя
Источник материала: БелТА
21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за минувшие выходные дни в результате двух дорожно-транспортных происшествий один человек погиб и один получил травмы. За два дня задержаны 32 нетрезвых водителя. Пресечено 75 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.
Выявлено 1487 нарушений правил дорожного движения, из них в части превышения скоростных режимов - 202. Около 300 пешеходов привлечены к административной ответственности. Практически каждый третий пешеход находился в нетрезвом состоянии. Каждый второй - не был обозначен световозвращающими элементами.
"Уважаемые водители, будьте предельно внимательны на дорогах, выбирайте безопасную скорость и дистанцию. Пешеходам также необходимо повысить свою бдительность. Проезжую часть необходимо переходить только в установленных местах, при этом обращать внимание на движущийся транспорт, прежде чем ступить на пешеходный переход. Также следует помнить, что водитель не в силах мгновенно остановить свой автомобиль", - добавили в ГАИ.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выявлено 1487 нарушений правил дорожного движения, из них в части превышения скоростных режимов - 202. Около 300 пешеходов привлечены к административной...
|
Архив (Разное)