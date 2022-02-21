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Администратор столичного интернет-магазина похитил деньги нанимателя, чтобы вернуть долг приятелю

21.02.2022 10:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники ОБЭП Первомайского РУВД столицы задержали 33-летнего администратора столичного интернет-магазина, который завладел вверенным ему имуществом. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители установили, что мужчина, находясь на рабочем месте, похитил из сейфа наличные денежные средства. Как пояснил задержанный, деньги были нужны ему для возврата долга своему приятелю.

Своими действиями мужчина причинил ущерб на сумму свыше Br2200.

Следователями дана правовая оценка его действиям, возбуждено уголовное дело за присвоение чужого имущества лицом, которому оно вверено.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Правоохранители установили, что мужчина, находясь на рабочем месте, похитил из сейфа наличные денежные средства. Как пояснил задержанный, деньги были нужны ему для...
 
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