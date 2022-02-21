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В Шкловском районе молодому человеку отказали в трудоустройстве: в отместку он поджег 280 т соломы

21.02.2022 10:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Шкловском районе молодому человеку отказали в трудоустройстве, в отместку он поджег 280 т соломы сельхозпредприятия. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Прокуратура Шкловского района поддержала в суде государственное обвинение в отношении 18-летнего местного жителя, которому инкриминировано умышленное уничтожение имущества общеопасным способом.

В ходе судебного следствия установлено, что в дневное время 26 октября 2021 года на тот момент несовершеннолетний на сельскохозяйственном поле ОАО "Амкодор-Шклов", расположенном вблизи д.Рудня, спичками поджег рулоны соломы, сложенные в скирду. В результате пожара уничтожено 280 т принадлежавшей ОАО "Амкодор-Шклов" соломы пшеницы озимой стоимостью Br6,7 тыс.

В судебном заседании обвиняемый вину признал. Свое противоправное поведение объяснил тем, что 26 октября 2021 года ему отказали в трудоустройстве, поскольку он не достиг совершеннолетнего возраста. Следуя домой в д.Окуневка, молодой человек разозлился и решил сжечь складированные в поле рулоны с соломой.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Шкловского района вынес обвинительный приговор. На основании ч.2 ст.218 Уголовного кодекса виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил заявленные гражданским истцом исковые требования и взыскал с обвиняемого в пользу ОАО "Амкодор-Шклов" Br6,7 тыс. в счет возмещения причиненного имущественного вреда.

Назначая наказание, суд исходил в том числе из характера и степени общественной опасности содеянного, личности обвиняемого, который нигде не учился, неудовлетворительно характеризовался по месту жительства и ранее осуждался за кражу.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Прокуратура Шкловского района поддержала в суде государственное обвинение в отношении 18-летнего местного жителя, которому инкриминировано умышленное...
 
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