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Лукашенко: Мы не допустим попыток переписать историю и забрать Победу советского народа

21.02.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Мы не допустим попыток переписать историю и забрать Победу советского народа

Президент Беларуси во время награждения государственных наград и знамени прокуратуры в Музее истории Великой Отечественной войны заявил, что Беларусь не допустит попыток переписать историю и забрать Победу советского народа, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что награждение проходит не случайно, а в преддверии Дня защитников Отечества. И Зал Победы, в котором проходит церемония, это символ белорусской государственности.

По мнению Президента, всенародная память о страшных событиях войны должна была бы остудить пыл отдельных политиков и деятелей.

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси во время награждения государственных наград и знамени прокуратуры в Музее истории Великой Отечественной войны заявил, что Беларусь не...
 
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