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Лукашенко: Мы не допустим попыток переписать историю и забрать Победу советского народа
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси во время награждения государственных наград и знамени прокуратуры в Музее истории Великой Отечественной войны заявил, что Беларусь не допустит попыток переписать историю и забрать Победу советского народа,
Александр Лукашенко отметил, что награждение проходит не случайно, а в преддверии Дня защитников Отечества. И Зал Победы, в котором проходит церемония, это символ белорусской государственности.
По мнению Президента, всенародная память о страшных событиях войны должна была бы остудить пыл отдельных политиков и деятелей.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси во время награждения государственных наград и знамени прокуратуры в Музее истории Великой Отечественной войны заявил, что Беларусь не...
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