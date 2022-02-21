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Лукашенко вручит Знамя прокуратуры и государственные награды прокурорам

21.02.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко вручит Знамя прокуратуры и государственные награды прокурорам

Сегодня президент вручит Знамя прокуратуры и государственные награды прокурорам. Церемония пройдет в Музее истории Великой Отечественной войны, где все напоминает: какой ценой нам досталась наша Победа и наш суверенитет. 

Генпрокуратура сейчас восстанавливает историческую справедливость, расследуя факты геноцида белорусского народа.

Фото: БЕЛТА

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Сегодня президент вручит Знамя прокуратуры и государственные награды прокурорам. Церемония пройдет в Музее истории Великой Отечественной войны, где все...
 
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