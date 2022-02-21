|
Лукашенко вручит Знамя прокуратуры и государственные награды прокурорам
Источник материала: ОНТ
Сегодня президент вручит Знамя прокуратуры и государственные награды прокурорам. Церемония пройдет в Музее истории Великой Отечественной войны, где все напоминает: какой ценой нам досталась наша Победа и наш суверенитет.
Генпрокуратура сейчас восстанавливает историческую справедливость, расследуя факты геноцида белорусского народа.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня президент вручит Знамя прокуратуры и государственные награды прокурорам. Церемония пройдет в Музее истории Великой Отечественной войны, где все...
|
Архив (Разное)