Лукашенко вручит Знамя прокуратуры и государственные награды прокурорам

Источник материала: ОНТ

Сегодня президент вручит Знамя прокуратуры и государственные награды прокурорам. Церемония пройдет в Музее истории Великой Отечественной войны, где все напоминает: какой ценой нам досталась наша Победа и наш суверенитет.

Генпрокуратура сейчас восстанавливает историческую справедливость, расследуя факты геноцида белорусского народа.

Фото: БЕЛТА

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