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Пробка длиной 10 км растянулась утром на МКАД: водители опаздывали на час

21.02.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пробка длиной 10 км растянулась утром на МКАД: водители опаздывали на час

Огромная пробка возникла 21 февраля утром на МКАД от Озерцовского до Игуменского тракта. Всему виной – несколько ДТП на этом участке, сообщает MINSKNEWS.BY. 

В результате аварии оказалось перекрыто несколько полос. Водители сообщили, что опоздали на работу на целый час.

Городской транспорт также застрял на данном участке. По данным «Минсктранс», на 20–25-м км был нарушен график движения автобусов около 7:50 утра. Задержка составила до 46 минут. Речь – об автобусах № 7, 30с, 48, 67, 88с, 134с, 144с.

Фото: скриншот из приложения «Яндекс»

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Огромная пробка возникла 21 февраля утром на МКАД от Озерцовского до Игуменского тракта. Всему виной – несколько ДТП на этом участке, сообщает MINSKNEWS.BY.  В результате...
 
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