В Гродно на пешеходном переходе студентка попала под колеса такси

Источник материала: ОНТ

Гродно на пешеходном переходе студентка попала под колеса такси" class="one-news__figure-img">

В Гродно студентка переходила дорогу по пешеходному переходу и попала под колеса автомобиля такси, передает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

За рулем был 34-летний водитель. Он ехал по проспекту Космонавтов со стороны улицы Лидской. На перекрестке с улицей Захарова он и сбил 20-летнюю девушку.

Студентка одного из гродненских вузов попала в больницу. В каком она состоянии – не сообщается.

ГАИ проводит проверку по факту ДТП.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram