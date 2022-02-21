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В Гродно на пешеходном переходе студентка попала под колеса такси

21.02.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гродно на пешеходном переходе студентка попала под колеса таксиГродно на пешеходном переходе студентка попала под колеса такси" class="one-news__figure-img">

В Гродно студентка переходила дорогу по пешеходному переходу и попала под колеса автомобиля такси, передает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

За рулем был 34-летний водитель. Он ехал по проспекту Космонавтов со стороны улицы Лидской. На перекрестке с улицей Захарова он и сбил 20-летнюю девушку.

Студентка одного из гродненских вузов попала в больницу. В каком она состоянии – не сообщается. 

ГАИ проводит проверку по факту ДТП.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно студентка переходила дорогу по пешеходному переходу и попала под колеса автомобиля такси, передает ГАИ УВД Гродненского облисполкома. За рулем был...
 
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