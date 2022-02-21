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В Гродно на пешеходном переходе студентка попала под колеса такси
Источник материала: ОНТГродно на пешеходном переходе студентка попала под колеса такси" class="one-news__figure-img">
В Гродно студентка переходила дорогу по пешеходному переходу и попала под колеса автомобиля такси,
За рулем был 34-летний водитель. Он ехал по проспекту Космонавтов со стороны улицы Лидской. На перекрестке с улицей Захарова он и сбил 20-летнюю девушку.
Студентка одного из гродненских вузов попала в больницу. В каком она состоянии – не сообщается.
ГАИ проводит проверку по факту ДТП.
Фото: БЕЛТА
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В Гродно студентка переходила дорогу по пешеходному переходу и попала под колеса автомобиля такси, передает ГАИ УВД Гродненского облисполкома. За рулем был...
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