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В Минске в реке Свислочь утонула женщина

21.02.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске в реке Свислочь утонула женщина

В реке Свислочь в столице утонула женщина, об этом сообщили в пресс-службе МЧС, передает БЕЛТА.

Тело обнаружили вблизи улице Октябрьской 20 февраля днем. Очевидцы позвонили в МЧС. Спасатели прибыли на место и достали тело из воды.

Кем была эта женщина и как она оказалась в реке – пока неизвестно.

Фото: БЕЛТА

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В реке Свислочь в столице утонула женщина, об этом сообщили в пресс-службе МЧС, передает БЕЛТА. Тело обнаружили вблизи улице Октябрьской 20 февраля днем. Очевидцы...
 
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