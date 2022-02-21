В Минске в реке Свислочь утонула женщина

Источник материала: ОНТ

В реке Свислочь в столице утонула женщина, об этом сообщили в пресс-службе МЧС, передает БЕЛТА.

Тело обнаружили вблизи улице Октябрьской 20 февраля днем. Очевидцы позвонили в МЧС. Спасатели прибыли на место и достали тело из воды.

Кем была эта женщина и как она оказалась в реке – пока неизвестно.

Фото: БЕЛТА

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