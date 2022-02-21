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Как готовили госпереворот в 2020 году, кто там участвовал и за чьи деньги? Смотрите в новом фильме ОНТ «Одно уголовное дело»
Источник материала: ОНТ
Происходящее сегодня в Украине – итог событий 2014 года, когда страна пошла за призывами с Майдана. И пример того, что могло быть с Беларусью, если бы общество не сплотилось после августа 2020-го против попытки переворота.
Как его готовили, кто в этом участвовал и за чьи деньги – все это выясняется до сих пор. Правоохранителям удалось пролить свет на некоторые факты подготовки блицкрига. Подробности расследования – в фильме ОНТ «Одно уголовное дело» – сегодня после вечернего выпуска новостей.
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Как готовили госпереворот в 2020 году, кто там участвовал и за чьи деньги? Смотрите в новом фильме ОНТ «Одно уголовное дело»
Происходящее сегодня в Украине – итог событий 2014 года, когда страна пошла за призывами с Майдана. И пример того, что могло быть с Беларусью, если бы общество не...
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