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Эксперты комментируют решения, принятые во время встречи Лукашенко и Путина

21.02.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эксперты комментируют решения, принятые во время встречи Лукашенко и Путина

Решение продолжить проверку союзных сил реагирования было принято на встрече глав государств Беларуси и России в Москве. Региональная, глобальная и экономическая безопасность – темы, которые два дня в Кремле обсуждали Александр Лукашенко и Владимир Путин. 

Встречу на высшем уровне и вопросы, которые там были подняты, комментируют эксперты. И сходятся во мнении, что оба президента транслируют мировому сообществу важный тезис: Союзное государство – за мир, но готово к любому развитию событий.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Мы умеем оперативно отвечать на те угрозы, что сыплются в адрес Беларуси, в адрес России. Сейчас ситуация вокруг наших государств особенно обострилась в части информационной подготовки. Ситуация на Донбассе обостряется. Понятно, что наши лидеры показали единство в ассиметричном адекватном ответе в случае самого жесткого развития сценария. Это посыл миру, что мы едины».

 

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Решение продолжить проверку союзных сил реагирования было принято на встрече глав государств Беларуси и России в Москве. Региональная, глобальная и экономическая...
 
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