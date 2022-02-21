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Эксперты комментируют решения, принятые во время встречи Лукашенко и Путина
Источник материала: ОНТ
Решение продолжить проверку союзных сил реагирования было принято на встрече глав государств Беларуси и России в Москве. Региональная, глобальная и экономическая безопасность – темы, которые два дня в Кремле обсуждали Александр Лукашенко и Владимир Путин.
Встречу на высшем уровне и вопросы, которые там были подняты, комментируют эксперты. И сходятся во мнении, что оба президента транслируют мировому сообществу важный тезис: Союзное государство – за мир, но готово к любому развитию событий.
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Решение продолжить проверку союзных сил реагирования было принято на встрече глав государств Беларуси и России в Москве. Региональная, глобальная и экономическая...
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