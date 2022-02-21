|
Легковушка сбила насмерть пешехода под Житковичами
Источник материала: БелТА
21 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пешеход погиб в ДТП в Житковичском районе, сообщили БЕЛТА в МВД.
Смертельная авария случилась в воскресенье 20 февраля около 7.00 на подъезде к Житковичам. 20-летний водитель "Фольксвагена" совершил наезд на 27-летнего пешехода. По предварительной информации, он шел по проезжей части во встречном направлении.
От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смертельная авария случилась в воскресенье 20 февраля около 7.00 на подъезде к Житковичам. 20-летний водитель "Фольксвагена" совершил наезд на 27-летнего пешехода. По...
|
Архив (Разное)