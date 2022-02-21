Легковушка сбила насмерть пешехода под Житковичами

Источник материала: БелТА

21 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пешеход погиб в ДТП в Житковичском районе, сообщили БЕЛТА в МВД.

Смертельная авария случилась в воскресенье 20 февраля около 7.00 на подъезде к Житковичам. 20-летний водитель "Фольксвагена" совершил наезд на 27-летнего пешехода. По предварительной информации, он шел по проезжей части во встречном направлении.

От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия.-0-