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Легковушка сбила насмерть пешехода под Житковичами

21.02.2022 11:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пешеход погиб в ДТП в Житковичском районе, сообщили БЕЛТА в МВД.

Смертельная авария случилась в воскресенье 20 февраля около 7.00 на подъезде к Житковичам. 20-летний водитель "Фольксвагена" совершил наезд на 27-летнего пешехода. По предварительной информации, он шел по проезжей части во встречном направлении.

От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Смертельная авария случилась в воскресенье 20 февраля около 7.00 на подъезде к Житковичам. 20-летний водитель "Фольксвагена" совершил наезд на 27-летнего пешехода. По...
 
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