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Двое жителей Кобрина похитили у дальнобойщиков около 1,5 тыс. л топлива

21.02.2022 12:21 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Двух жителей Кобрина задержали за хищение топлива из автомобилей водителей-международников, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Правоохранителям стали поступать заявления о хищении топлива из баков фур, припаркованных на ночь вблизи домов по месту жительства дальнобойщиков. Сотрудники областной милиции совместно с коллегами из Кобринского РОВД установили обстоятельства происшествий. Как оказалось, к хищению топлива причастны двое ранее не судимых кобринчан 22 и 25 лет. Молодые люди подъезжали на своем автомобиле к большегрузам и с помощью компрессорного насоса сливали топливо из баков в пластиковые емкости. Злоумышленники пользовались тем, что отверстия баков не были закрыты запирающими устройствами. В общей сложности криминальный дуэт похитил около 1,5 тыс. л топлива.

В ходе проведение оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были с поличным задержаны в районном центре. Действиям фигурантов дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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К хищению топлива причастны двое ранее не судимых кобринчан 22 и 25 лет. Молодые люди подъезжали на своем автомобиле к большегрузам и с помощью компрессорного насоса...
 
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