|
Вере Алентовой – 80 лет. Александр Лукашенко поздравил Народную артистку России с юбилеем
Источник материала: ОНТ
Народная артистка России Вера Алентова отмечает 80-летний юбилей.
Начинала она с театральных подмостков. Дебютировала в спектакле «Иркутская история» Орловского драмтеатра. В 1961 году переехала в Москву. Знаменитой проснулась после выхода на экраны фильма «Москва слезам не верит». Мелодрама возглавила рейтинг советского кинопроката в 1980 году.
Вера Алентова была замужем за Владимиром Меньшовым. Его смерть стала серьезным ударом, но не сломала сильный характер Веры Алентовой. Вместе с дочерью она продолжила дела мужа. В частности, работает над недописанной автобиографией.
С юбилеем актрису поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что профессиональная деятельность актрисы – пример неустанного служения искусству.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Народная артистка России Вера Алентова отмечает 80-летний юбилей. Начинала она с театральных подмостков. Дебютировала в спектакле «Иркутская история» Орловского...
|
Архив (Разное)