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Вере Алентовой – 80 лет. Александр Лукашенко поздравил Народную артистку России с юбилеем

21.02.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вере Алентовой – 80 лет. Александр Лукашенко поздравил Народную артистку России с юбилеем

Народная артистка России Вера Алентова отмечает 80-летний юбилей.

Начинала она с театральных подмостков. Дебютировала в спектакле «Иркутская история» Орловского драмтеатра. В 1961 году переехала в Москву. Знаменитой проснулась после выхода на экраны фильма «Москва слезам не верит». Мелодрама возглавила рейтинг советского кинопроката в 1980 году. 

Вера Алентова была замужем за Владимиром Меньшовым. Его смерть стала серьезным ударом, но не сломала сильный характер Веры Алентовой. Вместе с дочерью она продолжила дела мужа. В частности, работает над недописанной автобиографией. 

С юбилеем актрису поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что профессиональная деятельность актрисы – пример неустанного служения искусству. 

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Народная артистка России Вера Алентова отмечает 80-летний юбилей. Начинала она с театральных подмостков. Дебютировала в спектакле «Иркутская история» Орловского...
 
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