Вере Алентовой – 80 лет. Александр Лукашенко поздравил Народную артистку России с юбилеем

Источник материала: ОНТ

Народная артистка России Вера Алентова отмечает 80-летний юбилей.

Начинала она с театральных подмостков. Дебютировала в спектакле «Иркутская история» Орловского драмтеатра. В 1961 году переехала в Москву. Знаменитой проснулась после выхода на экраны фильма «Москва слезам не верит». Мелодрама возглавила рейтинг советского кинопроката в 1980 году.

Вера Алентова была замужем за Владимиром Меньшовым. Его смерть стала серьезным ударом, но не сломала сильный характер Веры Алентовой. Вместе с дочерью она продолжила дела мужа. В частности, работает над недописанной автобиографией.

С юбилеем актрису поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что профессиональная деятельность актрисы – пример неустанного служения искусству.

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