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Число погибших в результате оползней и наводнений в Бразилии достигло 150, без вести пропали более 160
Источник материала: ОНТ
Продолжаются поиски выживших после оползней и наводнений в Бразилии.
Основной удар пришелся на город Петрополис. Природная катастрофа унесла жизни 150 человек, из них 30 – дети. До сих пор неизвестна судьба более 160 человек. На месте трагедии работают спасатели и волонтеры. Завалы раскапывают вручную. Обстановку затрудняет сильный туман. Из-за опасности повторных оползней работу неоднократно приходилось прерывать. Власти города призвали жителей оставаться дома, за исключением случаев «крайней необходимости».
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Число погибших в результате оползней и наводнений в Бразилии достигло 150, без вести пропали более 160
Продолжаются поиски выживших после оползней и наводнений в Бразилии. Основной удар пришелся на город Петрополис. Природная катастрофа унесла жизни 150 человек, из...
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