Источник материала: ОНТ

Гандбольный клуб СКА в ответном матче 1/8 финала «Кубка ЕГФ» дома обыграл шведский «Шевде».

Напомним, первый матч в Швеции завершился вничью – 26:26. В Минске в основное время команды сыграли с таким же счетом. А в серии послематчевых бросков гандболисты СКА одержали победу – 29:28. Самым результативным игроком в составе минского клуба стал Евгений Никанович, забросивший 8 мячей.

Кроме СКА, в четвертьфинал Кубка ЕГФ также пробились румынский «Бая-Маре», швейцарский «Арау», шведский «Алинг-сос» и российский «Виктор» из Ставрополя.

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