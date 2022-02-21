﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гандбольный клуб СКА в ответном матче 1/8 финала Кубка ЕГФ дома обыграл шведский «Шевде»

21.02.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Гандбольный клуб СКА в ответном матче 1/8 финала Кубка ЕГФ дома обыграл шведский «Шевде»

Гандбольный клуб СКА в ответном матче 1/8 финала «Кубка ЕГФ» дома обыграл шведский «Шевде».

Напомним, первый матч в Швеции завершился вничью – 26:26. В Минске в основное время команды сыграли с таким же счетом. А в серии послематчевых бросков гандболисты СКА одержали победу – 29:28. Самым результативным игроком в составе минского клуба стал Евгений Никанович, забросивший 8 мячей.

Кроме СКА, в четвертьфинал Кубка ЕГФ также пробились румынский «Бая-Маре», швейцарский «Арау», шведский «Алинг-сос» и российский «Виктор» из Ставрополя.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гандбольный клуб СКА в ответном матче 1/8 финала «Кубка ЕГФ» дома обыграл шведский «Шевде». Напомним, первый матч в Швеции завершился вничью – 26:26. В Минске в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси за выходные в ДТП три человека погибли, 14 травмированы
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by