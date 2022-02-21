В Минске пять лыжных трасс с искусственным снегом приглашают всех желающих

Источник материала: ОНТ

Хоть календарной зимы осталось на неделю, это совершенно не останавливает любителей зимних развлечений. В Минске 5 лыжных трасс с искусственным снегом.

В разных районах – Чижовке, Веснянке, Курасовщине, Медвежино и по улице Тикоцкого. Трассы различной сложности – для детей и взрослых. Новые лыжные точки добавились после закупки 16 снежных пушек, которые позволили начать сезон раньше времени и подарят горожанам еще несколько месяцев здорового образа жизни. «Опытные» гоняют самостоятельно, новички занимаются с инструктором.

Все пять объектов пользуются популярностью и у воспитанников детско-юношеских спортивных школ по лыжным гонкам и биатлону, которые теперь не ограничены двумя тренировочными площадками в черте Минска. На некоторых трассах лыжи и другой инвентарь можно взять напрокат. Для удобства в вечернее время – дополнительное освещение. Работают трассы до апреля.

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