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Оранжевый уровень опасности объявлен на 22 февраля в Беларуси

21.02.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Оранжевый уровень опасности объявлен на 22 февраля в Беларуси

22 февраля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, передает Белгидромет.

Во вторник утром и днем на большей части территории страны произойдет усиление ветра порывами до 15-20 м/с. 

В Минске сильный ветер будет днем. Порывы ветра также достигнут 15-20 м/с. 

В целом температура по стране будет плюсовая: от +1°C до +5°C. Возможны осадки, на дорогах гололедица.

Более подробный прогноз погоды на неделю можно прочитать здесь.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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22 февраля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, передает Белгидромет. Во вторник утром и днем на большей части территории страны...
 
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