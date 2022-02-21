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Оранжевый уровень опасности объявлен на 22 февраля в Беларуси
Источник материала: ОНТ
22 февраля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра,
Во вторник утром и днем на большей части территории страны произойдет усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
В Минске сильный ветер будет днем. Порывы ветра также достигнут 15-20 м/с.
В целом температура по стране будет плюсовая: от +1°C до +5°C. Возможны осадки, на дорогах гололедица.
Более подробный прогноз погоды на неделю можно прочитать
Фото: БЕЛТА
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22 февраля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, передает Белгидромет. Во вторник утром и днем на большей части территории страны...
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