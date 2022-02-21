|
Протесты в Непале: люди недовольны финансируемой США программой развития инфраструктуры
Источник материала: ОНТ
Волна беспорядков охватила и Непал. Протестующие выступают против финансируемой США программы развития инфраструктуры.
В частности, западные инвестиции будут направлены на строительство дорог. Такое решение принято еще в 2017-м. Однако, по мнению противников инициативы, соглашение подорвет суверенитет Непала, поскольку власти страны не смогут осуществить полноценный контроль. На акции протеста вышли тысячи местных жителей. Полиция использовала слезоточивый газ и водометы. Более 150 участников незаконной демонстрации задержаны.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Волна беспорядков охватила и Непал. Протестующие выступают против финансируемой США программы развития инфраструктуры. В частности, западные инвестиции будут...
|
Архив (Разное)