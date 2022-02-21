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Протесты в Непале: люди недовольны финансируемой США программой развития инфраструктуры

21.02.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Протесты в Непале: люди недовольны финансируемой США программой развития инфраструктуры

Волна беспорядков охватила и Непал. Протестующие выступают против финансируемой США программы развития инфраструктуры.

В частности, западные инвестиции будут направлены на строительство дорог. Такое решение принято еще в 2017-м. Однако, по мнению противников инициативы, соглашение подорвет суверенитет Непала, поскольку власти страны не смогут осуществить полноценный контроль. На акции протеста вышли тысячи местных жителей. Полиция использовала слезоточивый газ и водометы. Более 150 участников незаконной демонстрации задержаны.

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Волна беспорядков охватила и Непал. Протестующие выступают против финансируемой США программы развития инфраструктуры. В частности, западные инвестиции будут...
 
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