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Канадская полиция взяла под контроль ситуацию и остановила митинги дальнобойщиков
Источник материала: ОНТ
Первый день тишины после затяжных протестов в Канаде. Полиции Оттавы удалось взять под контроль центральные улицы.
Антикарантинные митинги дальнобойщиков растянулись месяц. Причина недовольства – обязательная вакцинация и санитарные ограничения. Демонстранты использовали сотни грузовиков и транспортных средств, чтобы заблокировать центральные улицы города. Однако местной полиции удалось оттеснить протестующих. К дальнобойщикам присоединились и другие жители Канады. Чтобы усмирить толпу, использовали спецсредства и слезоточивый газ.
В результате беспорядков более 150 человек задержаны. Эвакуированы полсотни автомобилей. Мэр города намерен их конфисковать и выставить на продажу, чтобы покрыть убытки из-за протестов. Заранее сообщалось и о других экономических мерах воздействия. Правительство блокировало счета протестующих, а также заявило, что демонстрации оплачивались из Штатов.
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Первый день тишины после затяжных протестов в Канаде. Полиции Оттавы удалось взять под контроль центральные улицы. Антикарантинные митинги дальнобойщиков...
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