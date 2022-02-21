Канадская полиция взяла под контроль ситуацию и остановила митинги дальнобойщиков

Источник материала: ОНТ

Первый день тишины после затяжных протестов в Канаде. Полиции Оттавы удалось взять под контроль центральные улицы.

Антикарантинные митинги дальнобойщиков растянулись месяц. Причина недовольства – обязательная вакцинация и санитарные ограничения. Демонстранты использовали сотни грузовиков и транспортных средств, чтобы заблокировать центральные улицы города. Однако местной полиции удалось оттеснить протестующих. К дальнобойщикам присоединились и другие жители Канады. Чтобы усмирить толпу, использовали спецсредства и слезоточивый газ.

В результате беспорядков более 150 человек задержаны. Эвакуированы полсотни автомобилей. Мэр города намерен их конфисковать и выставить на продажу, чтобы покрыть убытки из-за протестов. Заранее сообщалось и о других экономических мерах воздействия. Правительство блокировало счета протестующих, а также заявило, что демонстрации оплачивались из Штатов.

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