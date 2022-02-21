Москва и Париж перезапускают «нормандскую четверку» из-за растущей напряженности вокруг Украины

Источник материала: ОНТ

Москва и Париж перезапускают «нормандскую четверку». Причина – растущая напряженность вокруг Украины.

Президент России в телефонном разговоре с французским коллегой приняли решение в ближайшее время созвать контактную группу по Донбасу. Цель политиков – найти дипломатические решения и добиться деэскалации напряженности на востоке Украины, восстановить режим прекращения огня.

При этом Запад обвиняет Москву в подготовке вторжения в Украину, Кремль опровергает эти заявления и настаивает на выполнении Киевом Минских соглашений. В Кремле считают, что обострение в Донбассе связано с провокациями украинских силовиков.

По просьбе Украины Польша созывает спецзаседание ОБСЕ. Организация накануне сообщила о применении в Донбассе запрещенных тяжелых вооружений и призвала не подвергать опасности население и соблюдать режим тишины.

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