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Москва и Париж перезапускают «нормандскую четверку» из-за растущей напряженности вокруг Украины

21.02.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Москва и Париж перезапускают «нормандскую четверку» из-за растущей напряженности вокруг Украины

Москва и Париж перезапускают «нормандскую четверку». Причина – растущая напряженность вокруг Украины.

Президент России в телефонном разговоре с французским коллегой приняли решение в ближайшее время созвать контактную группу по Донбасу. Цель политиков – найти дипломатические решения и добиться деэскалации напряженности на востоке Украины, восстановить режим прекращения огня.

При этом Запад обвиняет Москву в подготовке вторжения в Украину, Кремль опровергает эти заявления и настаивает на выполнении Киевом Минских соглашений. В Кремле считают, что обострение в Донбассе связано с провокациями украинских силовиков. 

По просьбе Украины Польша созывает спецзаседание ОБСЕ. Организация накануне сообщила о применении в Донбассе запрещенных тяжелых вооружений и призвала не подвергать опасности население и соблюдать режим тишины.

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Москва и Париж перезапускают «нормандскую четверку». Причина – растущая напряженность вокруг Украины. Президент России в телефонном разговоре с французским...
 
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