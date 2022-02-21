В Беларуси за выходные в ДТП три человека погибли, 14 травмированы

Источник материала: БелТА

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за истекшие выходные произошло 14 ДТП, в которых три человека погибли и 14 получили травмы. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Установлены 163 водителя, которые управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 337 водителей не имели права управления транспортным средством.

"Уважаемые участники дорожного движения, при ухудшении погодных условий необходимо быть особенно осторожными и внимательными на дороге. Берегите себя и своих близких", - добавили в МВД.-0-