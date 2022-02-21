﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси за выходные в ДТП три человека погибли, 14 травмированы

21.02.2022 12:51 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за истекшие выходные произошло 14 ДТП, в которых три человека погибли и 14 получили травмы. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Установлены 163 водителя, которые управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 337 водителей не имели права управления транспортным средством.

"Уважаемые участники дорожного движения, при ухудшении погодных условий необходимо быть особенно осторожными и внимательными на дороге. Берегите себя и своих близких", - добавили в МВД.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Установлены 163 водителя, которые управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 337 водителей не имели права управления транспортным средством.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукьянов: для молодежи участие в референдуме - историческое событие
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by