Нетрезвая женщина на автовокзале в Кореличах избила несовершеннолетнюю

Источник материала: БелТА

21 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Кореличах девочка пострадала от хулиганских действий минчанки, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

36-летняя жительница Минска приехала в Кореличи по личным вопросам. Женщина находилась в районном центре с мужем, они дожидались маршрутку на местном автовокзале. "Как раз в это время там находилась компания из трех несовершеннолетних. Девочки разговаривали и смеялись, что не понравилось гражданке и ее мужу. Сперва мужчина сделал подросткам замечание, и они ненадолго перестали смеяться. Но затем смех возобновился, и тогда 36-летняя минчанка решила вернуть тишину при помощи грубой силы", - рассказали в УВД.

Женщина нанесла несколько ударов 14-летней девочке по телу и лицу. В результате несовершеннолетняя получила рассечение губы. Подростка с кровью на лице заприметили прохожие, которые оказали ей первую помощь и сообщили обо всем в милицию. Минчанка была задержана, ее действия квалифицированы по ч.1 ст.339 (хулиганство) УК. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.-0-