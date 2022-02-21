﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Нетрезвая женщина на автовокзале в Кореличах избила несовершеннолетнюю

21.02.2022 13:27 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

21 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Кореличах девочка пострадала от хулиганских действий минчанки, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

36-летняя жительница Минска приехала в Кореличи по личным вопросам. Женщина находилась в районном центре с мужем, они дожидались маршрутку на местном автовокзале. "Как раз в это время там находилась компания из трех несовершеннолетних. Девочки разговаривали и смеялись, что не понравилось гражданке и ее мужу. Сперва мужчина сделал подросткам замечание, и они ненадолго перестали смеяться. Но затем смех возобновился, и тогда 36-летняя минчанка решила вернуть тишину при помощи грубой силы", - рассказали в УВД.

Женщина нанесла несколько ударов 14-летней девочке по телу и лицу. В результате несовершеннолетняя получила рассечение губы. Подростка с кровью на лице заприметили прохожие, которые оказали ей первую помощь и сообщили обо всем в милицию. Минчанка была задержана, ее действия квалифицированы по ч.1 ст.339 (хулиганство) УК. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина нанесла несколько ударов 14-летней девочке по телу и лицу. В результате несовершеннолетняя получила рассечение губы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь лидирует в ЕАЭС по росту внешнего экспорта за прошлый год
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by