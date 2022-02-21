Беларусь лидирует в ЕАЭС по росту внешнего экспорта за прошлый год

Источник материала: Myfin



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: unsplash.com

Общий объем внешней торговли ЕАЭС по итогам 2021 года достиг отметки $ 844,2 млрд. и увеличился в сравнении с 2020 годом на 35,1%. При этом в нем наблюдается значительное преобладание экспорта – $ 525,7 млрд. против $ 318,5. млрд. А вот объемы внутренней взаимной торговли в пределах ЕАЭС остаются существенно ниже внешней – $ 72,6 млрд. за прошлый год. В сравнении с 2020 годом рост составил 31,9% ($ 17,6 млрд.).

Что касается внешнего экспорта всего Евразийского экономического союза, то по сравнению с 2020 годом он увеличился на 44,1%, ($ 160,9 млрд.). Причем среди всех стран-участниц объединения лидером роста стала Беларусь: экспорт белорусских товаров в страны, не входящие в ЕАЭС, увеличился на 47,8%.

Рост импорта из-за пределов ЕАЭС по итогам прошлого года у Беларуси оказался самым низким среди всех пяти участников объединения – всего 11,2%. К примеру, в Кыргызстане он подскочил за 2021 год на 60,9%.

Всего же экспорт из нашей страны за пределы Евразийского экономического союза оценивается в более чем $ 22,4 млрд., а импорт товаров из не входящих в ЕАЭС стран в Беларусь – в $ 17,9 млрд. (положительное сальдо – почти $ 4,5 млрд.). Правда, в декабре прошлого года в сравнении с ноябрем белорусский экспорт за пределы ЕАЭС сократился на 18,6%, а вот импорт за тот же период вырос на 19,7%.

Экспорт взаимной торговли с государствами ЕАЭС в 2021 году рос в Беларуси, как и у других членов союза. В нашей стране по отношению к 2020 году увеличение доли экспорта в страны ЕАЭС было самым низким в сравнении со значениями у партнеров и составило 24,7%. А вот по росту объемов импорта товаров из государств ЕАЭС наша страна оказалась лидером – 43,5%.

При этом отрицательное сальдо торговли с партнерами по ЕАЭС было у всех стран-членов союза, кроме России. У Беларуси оно составило более чем 6,4 млрд.

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