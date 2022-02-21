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Курсы валют на 21 февраля 2022: доллар и евро пошли вверх

21.02.2022 13:33 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Курсы валют на 21 февраля 2022: доллар и евро пошли вверхКурсы валют на 21 февраля 2022: доллар и евро пошли вверх" data-url-img="https://www.21.by/pub/news/2022/02/1645439581997581.jpg">
фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0194 рубля до 2.587, что составило 0.76%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0118 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0195 (0.67%), на 21 февраля 2022 курс составил 2.9397. По итогам месяца евро вырос на 0.021 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.022 рублей (0.65%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.0087 рублей.

Объём торгов в BYN
Доллар Евро Российский рубль
78 206 700 10 206 800 56 687 100

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.52 – 2.58 рублей, курс продажи доллара 2.589 – 2.625. Евро можно было продать в диапазоне 2.85 – 2.931 рублей, купить – 2.944 – 2.987.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

  • USD/RUB=77 (стоимость 1 доллара равна 77 российских рублей),
  • EUR/USD=1.138 (1 евро стоит 1.138 доллар),
  • EUR/RUB=87.7 (87.7 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси, установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице.

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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21 февраля 2022 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.587, курс евро 2.9397, курс российского рубля (100 RUB)...
 
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