Курсы валют на 21 февраля 2022: доллар и евро пошли вверх

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились ростом на 0.0194 рубля до 2.587,
что составило 0.76%.
Всего за месяц доллар укрепился на 0.0118 рублей.
Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к
рублю на 0.0195 (0.67%), на 21 февраля 2022 курс составил 2.9397. По итогам месяца
евро вырос на 0.021 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ослаблением на 0.022 рублей (0.65%). За месяц средневзвешенный курс
рубля увеличился всего на 0.0087 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
78 206 700
10 206 800
56 687 100
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 2.52 – 2.58 рублей, курс продажи доллара 2.589 – 2.625.
Евро можно было продать в диапазоне 2.85 – 2.931 рублей, купить – 2.944 – 2.987.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=77 (стоимость 1 доллара равна 77 российских рублей),