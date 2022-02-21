В ЕАБР рассказали, что будет с экономикой Беларуси и стран региона в 2022 году

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Страны – участницы ЕАБР. Источник иллюстрации: eabr.org

Еще в конце 2020 г. аналитики ЕАБР ожидали сильного восстановительного роста в 2021 году. «Однако реальность превзошла даже наши оптимистичные ожидания. Экономическая активность в регионе превысила допандемийный уровень, а рост агрегированного ВВП в 2021 г. сложился вблизи 4,5%», — отметил главный экономист ЕАБР и ЕФСР Евгений Винокуров.

В ЕАБР считают, что активная фаза восстановления экономик стран региона завершена. В результате пространство для повышенных темпов роста в текущем году сократилось. Вместе с тем по-прежнему остается потенциал роста выпуска в сфере услуг, а также добычи нефти. Его реализация может позволить сохранить рост ВВП региона в 2022 году выше допандемийных темпов.

Прогноз по Беларуси



В Беларуси годовые темпы роста ВВП замедлились в III–IV кварталах 2021 г. после сильной динамики в первом полугодии. Рекордный профицит внешней торговли способствовал укреплению рубля в 2021 г. ВВП в 2021 г. вырос на 2,3% и превысил объем допандемийного 2019 г. на 1,6%. Экономическая активность быстро расширялась в первом полугодии благодаря росту экспорта и адаптации населения к пандемии. Во втором полугодии динамика замедлилась: годовой рост ВВП составил 1–1,2% в IV квартале после 1,35% в III квартале и 5,75% во II квартале.

В 2022 г. сдерживать экономическую активность могут последствия санкций и замедление роста внешнего спроса.

Рекордный профицит внешней торговли способствовал укреплению белорусского рубля в 2021 году: к корзине валют – на 3%, к доллару – на 1,2%. В итоге рубль перешел к переоцененности в IV квартале 2021 г. и остается там в начале 2022 г.

Сильная динамика курса наблюдалась на фоне рекордного профицита внешней торговли товарами и услугами – почти 4 млрд долларов за 11 месяцев 2021 г. К такому результату привел рост экспорта в условиях взлета мировых цен на сырье и быстрого восстановления глобального спроса.

В 2022 г. ожидается сокращение профицита внешней торговли в условиях замедления роста внешнего спроса и введенных ограничений западных стран. На этом фоне поддержка для курса белорусского рубля ослабнет.

Инфляционное давление в белорусской экономике сохраняется. Потребительские цены за прошлый год увеличились на 9,97% – это наиболее быстрый рост за последние пять лет. Пик пришелся на октябрь (10,5% г/г), после чего годовая динамика инфляции замедлилась.

Месячный рост потребительских цен в I квартале 2022 г. останется повышенным, а годовая инфляция будет находиться около 10%. Она может замедлиться в дальнейшем при условии ослабления внешнего ценового давления и отсутствия шоков на валютном рынке. Для снижения

инфляции к 6% в 2022 г. могут потребоваться меры монетарной политики.



В Казахстане

Во время чрезвычайного положения в Казахстане в первой половине января экономическая активность ослабла. Основной ущерб нанесен сфере услуг. Аналитики ЕАБР полагают, что замедление экономической активности в январе будет нивелировано в кратчайшие сроки и экономика вернется к устойчивому росту уже по итогам I квартала 2022 г. ЕАБР ожидает, что ВВП Казахстана по итогам 2022 года увеличится на 4%.

Инфляция в Казахстане к концу 2022 г. замедлится к верхнему порогу целевого коридора 4–6%. Сдерживанию темпов роста цен будет способствовать как повышение базовой ставки, так и меры, принятые правительством. Вместе с тем риски сохранения инфляции на повышенном уровне увеличились.

Инфляция растет в мире и регионе

Обратной стороной быстрого восстановления экономической активности в мире и в государствах – участниках ЕАБР в 2021 г. стала инфляция. Целевые уровни роста потребительских цен были превышены во всех странах региона. В целом инфляция в регионе операций Банка по итогам 2021 года ускорилась до 8,5% – с 5,6% в 2020 года.

В 2022 г. инфляция в регионе ожидается также повышенной. Это потребует продолжительного нахождения процентных ставок на уровнях выше их нейтральных значений.

В России



Начало текущего года сопровождалось повышением волатильности на финансовых рынках и увеличением рисков для экономик региона. На фоне обострения геополитической напряженности премия за страновой риск для России превысила 200 б.п. Доходности гособлигаций России возросли, а рубль протестировал уровень 80 рублей за доллар.

Базовый сценарий ЕАБР исходит из того, что ослабление рубля привело к его недооцененности и при снижении «накала страстей» имеется пространство для движения курса ближе к 72 рубля за доллар. Однако повышается вероятность реализации сценария, при котором курс может закрепиться выше 75 рублей.

В ЕАБР, говоря о причинах повышения ключевой ставки ЦБ России, отмечают, что на фоне возросшей инфляции в начале текущего года ключевые ставки монетарной политики уже повысились в Армении – на 0,25 п.п. до 8,0%, в Казахстане – на 0,5 п.п. до 10,25%, в Кыргызстане – на 0,5 п.п. до 8,5%.

Внешний фактор

Еще одним фактором, который может повлиять на решения денежно-кредитных регуляторов стран – участниц Банка в текущем году, являются действия ФРС США. Риторика американского регулятора становится все более «ястребиной». Уже никто не сомневается в повышении ставки ФРС как минимум на 0,25 п.п. в марте, а рынок закладывает пять повышений до 1,25–1,50% на конец 2022 г. Кроме того, ФРС намерена приступить к обсуждению вопроса о постепенном сокращении баланса. Вполне вероятно, что процесс сокращения начнется уже летом, главным образом – посредством корректировки объемов реинвестирования.