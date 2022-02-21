В ЕАБР рассказали, что будет с экономикой Беларуси и стран региона в 2022 году

Еще
в конце 2020 г. аналитики ЕАБР ожидали
сильного восстановительного роста в
2021 году. «Однако реальность превзошла
даже наши оптимистичные ожидания.
Экономическая активность в регионе
превысила допандемийный уровень, а рост
агрегированного ВВП в 2021 г. сложился
вблизи 4,5%», — отметил
главный экономист
ЕАБР и ЕФСР Евгений Винокуров.
В
ЕАБР считают, что активная фаза
восстановления экономик стран региона
завершена. В результате пространство
для повышенных темпов роста в текущем
году сократилось. Вместе с тем по-прежнему
остается потенциал роста выпуска
в сфере услуг, а также добычи нефти. Его
реализация может позволить сохранить
рост ВВП региона в 2022 году выше
допандемийных темпов.
Прогноз по Беларуси
В Беларуси годовые темпы роста ВВП замедлились в III–IV кварталах 2021 г. после сильной динамики в первом полугодии. Рекордный профицит внешней торговли способствовал укреплению рубля в 2021 г. ВВП в 2021 г. вырос на 2,3% и превысил объем допандемийного 2019 г. на 1,6%. Экономическая активность быстро расширялась в первом полугодии благодаря росту экспорта и адаптации населения к пандемии. Во втором полугодии динамика замедлилась: годовой рост ВВП составил 1–1,2% в IV квартале после 1,35% в III квартале и 5,75% во II квартале.
В 2022 г. сдерживать экономическую активность могут последствия санкций и замедление роста внешнего спроса.
Рекордный
профицит внешней торговли способствовал
укреплению белорусского рубля в 2021
году: к корзине валют – на 3%, к доллару –
на
1,2%. В итоге рубль перешел к
переоцененности в IV квартале 2021 г. и
остается там в начале 2022 г.
Сильная
динамика курса наблюдалась на фоне
рекордного профицита внешней
торговли товарами и услугами – почти
4 млрд долларов за 11 месяцев 2021 г. К такому
результату привел рост экспорта в условиях взлета
мировых цен на сырье и быстрого
восстановления глобального спроса.
В 2022 г. ожидается
сокращение профицита внешней торговли
в условиях замедления роста внешнего
спроса и введенных ограничений западных
стран. На этом фоне поддержка для курса
белорусского рубля ослабнет.
Инфляционное
давление в белорусской экономике
сохраняется. Потребительские цены за
прошлый год увеличились на 9,97% –
это наиболее быстрый рост за последние
пять лет. Пик пришелся на октябрь (10,5%
г/г), после чего годовая динамика инфляции
замедлилась.
Месячный рост потребительских
цен в I квартале 2022 г. останется повышенным,
а годовая инфляция будет находиться
около 10%. Она может замедлиться в
дальнейшем при условии ослабления
внешнего ценового давления и отсутствия
шоков на валютном рынке. Для снижения
инфляции
к 6% в 2022 г. могут потребоваться меры
монетарной политики.
В
Казахстане
Во время
чрезвычайного положения в Казахстане в первой
половине января экономическая активность ослабла. Основной ущерб нанесен
сфере услуг. Аналитики ЕАБР полагают,
что замедление
экономической активности в январе будет
нивелировано в кратчайшие сроки и экономика вернется
к устойчивому росту уже по итогам I
квартала 2022 г. ЕАБР ожидает, что ВВП
Казахстана по итогам 2022 года увеличится
на 4%.
Инфляция
в Казахстане к концу 2022 г. замедлится к
верхнему порогу целевого коридора 4–6%.
Сдерживанию темпов роста цен будет
способствовать как повышение базовой
ставки, так и меры, принятые правительством.
Вместе с тем риски сохранения инфляции
на повышенном уровне увеличились.
Инфляция
растет в мире и регионе
Обратной
стороной быстрого восстановления
экономической активности в мире и в
государствах – участниках ЕАБР в 2021 г.
стала инфляция. Целевые уровни роста
потребительских цен были превышены во
всех странах региона. В целом инфляция
в регионе операций Банка по итогам 2021
года ускорилась до 8,5% – с 5,6% в 2020 года.
В
2022 г. инфляция в регионе ожидается также
повышенной. Это потребует
продолжительного нахождения процентных
ставок на уровнях выше их нейтральных
значений.
В России
Начало
текущего года сопровождалось повышением
волатильности на финансовых рынках и
увеличением рисков для экономик региона.
На фоне обострения геополитической
напряженности премия за страновой риск
для России превысила 200 б.п. Доходности
гособлигаций России возросли, а рубль
протестировал уровень 80 рублей за доллар.
Базовый сценарий ЕАБР исходит из того, что
ослабление рубля привело к его
недооцененности и при снижении «накала
страстей» имеется пространство для
движения курса ближе к 72 рубля за доллар.
Однако повышается вероятность реализации
сценария, при котором курс может закрепиться
выше 75 рублей.
В ЕАБР, говоря о причинах повышения ключевой ставки ЦБ России, отмечают, что на
фоне возросшей инфляции в начале текущего
года ключевые ставки монетарной политики
уже повысились в Армении – на 0,25 п.п.
до 8,0%, в Казахстане – на 0,5 п.п. до 10,25%, в
Кыргызстане – на 0,5 п.п. до 8,5%.
Внешний
фактор
Еще
одним фактором, который может повлиять
на решения денежно-кредитных регуляторов
стран – участниц Банка в текущем году,
являются действия ФРС США. Риторика
американского регулятора становится
все более «ястребиной». Уже никто не
сомневается в повышении ставки ФРС как
минимум на 0,25 п.п. в марте, а рынок
закладывает пять повышений до 1,25–1,50%
на конец 2022 г. Кроме того, ФРС намерена
приступить к обсуждению вопроса о
постепенном сокращении баланса. Вполне
вероятно, что процесс сокращения начнется
уже летом, главным образом – посредством
корректировки объемов реинвестирования.