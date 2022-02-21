Курсы валют на 22.02.2022

Источник материала: ProBusiness





Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

Валюта НБ РБ Колебания Единиц Доллар США 2.587 0.0194 1 USD Евро 2.9397 0.0195 1 EUR Российский рубль 3.3681 -0.0220 100 RUB Гривна 9.0847 0.0267 100 UAH Тенге 6.0529 0.0587 1000 KZT Юань 4.084 0.0255 10 CNY

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