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Курсы валют на 22.02.2022

21.02.2022 14:19 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Курсы валют на 22.02.2022

Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

ВалютаНБ РБКолебания Единиц
Доллар США 2.587 0.0194 1 USD
Евро 2.9397 0.0195 1 EUR
Российский рубль 3.3681 -0.0220 100 RUB
Гривна 9.0847 0.0267 100 UAH
Тенге 6.0529 0.0587 1000 KZT
Юань 4.084 0.0255 10 CNY

 

Про валюты, финансовые инструменты для бизнеса и частных лиц читайте в нашей рубрике «ФИНАНСЫ».

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Теги: Курсы валют
 
 
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Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.
 
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