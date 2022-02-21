Кто вправе рассчитывать на льготы при строительстве жилья и как стать в очередь на квартиру?

Источник материала: ОНТ

Один из самых томительных видов ожидания – очередь на жилье. В ней можно стоять годами, но желающих меньше не становится. Тем не менее, жилье строится, и каждый год тысячи квадратных метров находят счастливых обладателей. И что важно, многим из них помогало, помогает и будет помогать государство. Кто вправе рассчитывать на льготы, как стать в очередь на квартиру и, наконец, как скорее получить заветные ключи? Мы поинтересовались подробно.

Смотрите в видео.





Подписывайтесь на нас в Telegram