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Кто вправе рассчитывать на льготы при строительстве жилья и как стать в очередь на квартиру?

21.02.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кто вправе рассчитывать на льготы при строительстве жилья и как стать в очередь на квартиру?

Один из самых томительных видов ожидания – очередь на жилье. В ней можно стоять годами, но желающих меньше не становится. Тем не менее, жилье строится, и каждый год тысячи квадратных метров находят счастливых обладателей. И что важно, многим из них помогало, помогает и будет помогать государство. Кто вправе рассчитывать на льготы, как стать в очередь на квартиру и, наконец, как скорее получить заветные ключи? Мы поинтересовались подробно.

Смотрите в видео.


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Один из самых томительных видов ожидания – очередь на жилье. В ней можно стоять годами, но желающих меньше не становится. Тем не менее, жилье строится, и каждый год...
 
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