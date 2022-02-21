В чем разница языка жестов и жестового языка?

Источник материала: ОНТ

«Без содействия рук всякая речь слаба и недостаточна», – так говорил римский ритор Квинтилиан. Эту особенность давно подметили и начали использовать в своих публичных выступлениях успешные адвокаты, бизнесмены и актеры. Но для многих жестовый язык – единственный способ коммуникации с окружающим миром. Для людей с нарушением слуха сегодня есть большой выбор книг, аудио и видеокурсов, фильмов, а для детей даже переводят мультики.





Жестовый язык – не пантомима. Это сложная лингвистическая система со своей лексикой и грамматикой. Один жест может означать как символ, так и слово или даже целое словосочетание. В этом его уникальность и отличие от других языков.

Александр Климович, начальник организационно-массового отдела и реабилитации центрального правления общественного объединения «белорусское общество глухих»: «Язык жестов и жестовый язык – две большие разницы. Язык жестов – язык тела. Жестовый язык – это то, как общаются глухие. Отношение жестового языка еще должно быть проведено много исследований. Нужно еще досконально оформить все его нюансы. Но не признавать то, что это самостоятельный язык, естественным способом возникший среди глухих, – невозможно».

Дактикология – первая ступень в изучении этого особенного языка. Своеобразная ручная азбука, где каждая буква алфавита соответствует определенному положению пальцев руки. Впрочем, азы дактилологии постигают не только те, кому она жизненна необходима.

Татьяна Шейман, заместитель председателя центрального правления общественного объединения «Белорусское общество глухих»: «У нас, например, проводятся курсы каждую неделю, один раз для слышащих работников, чтобы они могли общаться даже с нами, с работниками, которые имеют нарушение слуха».

В каждой стране – свой жестовый язык. Но, несмотря на это, слабослышащие люди из разных уголков планеты все равно могут общаться: часть жестов совпадает или узнаваема, а о других они «договариваются».

По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня в мире живут около 650 млн человек с разными нарушениями слуха. Это почти 5% населения планеты. Существуют различные объединения, где такие люди изучают жестовый язык, отмечают успехи друг друга, воплощают в жизнь совместные проекты и не только.

Татьяна Шейман, заместитель председателя центрального правления общественного объединения «Белорусское общество глухих»: «Мы защищаем интересы инвалидов с нарушением слуха. У нас их где-то 8 514 человек. И вот мы защищаем их во всех сферах: в юридической, в гражданской, в медицинской. Решаем их вопросы».

У людей с нарушением слуха – отдельный мир со своим языком, культурой и мироощущением. В нашей стране они могут без проблем получить образование, найти работу, заниматься спортом и творчеством. Кроме того, для слабослышащих все чаще открываются «тихие» кассы, специальные автошколы, театры и не только.

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