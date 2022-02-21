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В чем разница языка жестов и жестового языка?
Источник материала: ОНТ
«Без содействия рук всякая речь слаба и недостаточна», – так говорил римский ритор Квинтилиан. Эту особенность давно подметили и начали использовать в своих публичных выступлениях успешные адвокаты, бизнесмены и актеры. Но для многих жестовый язык – единственный способ коммуникации с окружающим миром. Для людей с нарушением слуха сегодня есть большой выбор книг, аудио и видеокурсов, фильмов, а для детей даже переводят мультики.
Жестовый язык – не пантомима. Это сложная лингвистическая система со своей лексикой и грамматикой. Один жест может означать как символ, так и слово или даже целое словосочетание. В этом его уникальность и отличие от других языков.
Дактикология – первая ступень в изучении этого особенного языка. Своеобразная ручная азбука, где каждая буква алфавита соответствует определенному положению пальцев руки. Впрочем, азы дактилологии постигают не только те, кому она жизненна необходима.
В каждой стране – свой жестовый язык. Но, несмотря на это, слабослышащие люди из разных уголков планеты все равно могут общаться: часть жестов совпадает или узнаваема, а о других они «договариваются».
По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня в мире живут около 650 млн человек с разными нарушениями слуха. Это почти 5% населения планеты. Существуют различные объединения, где такие люди изучают жестовый язык, отмечают успехи друг друга, воплощают в жизнь совместные проекты и не только.
У людей с нарушением слуха – отдельный мир со своим языком, культурой и мироощущением. В нашей стране они могут без проблем получить образование, найти работу, заниматься спортом и творчеством. Кроме того, для слабослышащих все чаще открываются «тихие» кассы, специальные автошколы, театры и не только.
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«Без содействия рук всякая речь слаба и недостаточна», – так говорил римский ритор Квинтилиан. Эту особенность давно подметили и начали использовать в своих...
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