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Американские активисты антивоенного движения протестуют против вмешательства США в европейские дела
Источник материала: ОНТ
Активисты антивоенного движения устроили акцию протеста против вмешательства США в европейские дела.
Как уверяют участники демонстрации, войну и напряженность развязывает не Россия, а именно Америка. Военные базы Штатов расположены во многих странах мира. На их финансирование выделяется более 700 миллиардов долларов. В то время как в самих США проблемы с системой здравоохранения, которая не справляется с пандемией.
Люди требуют уделить внимание внутренним проблемам, а не устраивать бесконечные воины в погоне за прибылью и господством в определенных регионах. Поддерживают мнение антивоенного движения и в экспертной среде.
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Активисты антивоенного движения устроили акцию протеста против вмешательства США в европейские дела. Как уверяют участники демонстрации, войну и напряженность...
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