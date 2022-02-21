Американские активисты антивоенного движения протестуют против вмешательства США в европейские дела

Источник материала: ОНТ

Активисты антивоенного движения устроили акцию протеста против вмешательства США в европейские дела.





Как уверяют участники демонстрации, войну и напряженность развязывает не Россия, а именно Америка. Военные базы Штатов расположены во многих странах мира. На их финансирование выделяется более 700 миллиардов долларов. В то время как в самих США проблемы с системой здравоохранения, которая не справляется с пандемией.

Люди требуют уделить внимание внутренним проблемам, а не устраивать бесконечные воины в погоне за прибылью и господством в определенных регионах. Поддерживают мнение антивоенного движения и в экспертной среде.

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