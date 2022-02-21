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Американские активисты антивоенного движения протестуют против вмешательства США в европейские дела

21.02.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Американские активисты антивоенного движения протестуют против вмешательства США в европейские дела

Активисты антивоенного движения устроили акцию протеста против вмешательства США в европейские дела. 


Как уверяют участники демонстрации, войну и напряженность развязывает не Россия, а именно Америка. Военные базы Штатов расположены во многих странах мира. На их финансирование выделяется более 700 миллиардов долларов. В то время как в самих США проблемы с системой здравоохранения, которая не справляется с пандемией.

Люди требуют уделить внимание внутренним проблемам, а не устраивать бесконечные воины в погоне за прибылью и господством в определенных регионах. Поддерживают мнение антивоенного движения и в экспертной среде. 

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Активисты антивоенного движения устроили акцию протеста против вмешательства США в европейские дела.  Как уверяют участники демонстрации, войну и напряженность...
 
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