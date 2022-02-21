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Психолог рассказал, до какого класса нужно проверять домашние задания у ребенка
Источник материала: ОНТ
Многие родители часто задаются вопросом: до какого возраста нужно проверять домашнее задание у своих детей. Поговорили на эту тему с психологом Павлом Зыгмантовичем.
По словам специалиста, лучше вообще не вводить в практику проверку домашних заданий со стороны родителей, так как это вопрос ребенка и учителя. Задача родителя - научить ребенка ответственности. Ребенок должен научиться понимать: любое действие несет за собой последствия, и нужно за свои поступки отвечать самому.
Единственное, в самом начале родителю следует помочь разобраться ребенку, как выполнять домашнее задание, в какой последовательности. На это понадобится 1-2 класса максимум, а дальше ребенок должен учиться сам.
Подробности - в видео.
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Многие родители часто задаются вопросом: до какого возраста нужно проверять домашнее задание у своих детей. Поговорили на эту тему с психологом Павлом...
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