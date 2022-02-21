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В Беларуси продолжаются провокации и попытки срыва референдума

21.02.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси продолжаются провокации и попытки срыва референдума

В Беларуси планировали сорвать референдум по изменениям и дополнениям Конституции, рассылая членам избирательных комиссий письма с угрозами.


Все делалось достаточно прозаично – зарубежные кураторы, поиск «пешек» внутри страны и оплата за «грязную» работу. Нужно было побыть своего рода курьером, который получит письма с угрозами и отправит их получателям. В тексте несколько абзацев запугиваний, суть которых сводится к «мы знаем, где вы живете» и «мы с вас спросим». В 2020 году экстремисты уже пытались спросить, готовя покушения на людей с прогосударственной позицией, поджигая их дома и автомобили. Комитет госбезопасности сработал профессионально – кураторы из-за границы установлены, координаторы и рядовые исполнители в Беларуси задержаны. Сейчас во всем разбираются следователи. 

Провокации и попытки срыва референдума продолжаются. В сети стали появляться СМС с якобы переносом даты на середину весны. Авторам фейковых уведомлений, как и причастным к письмам с угрозами, придется отвечать по закону.

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В Беларуси планировали сорвать референдум по изменениям и дополнениям Конституции, рассылая членам избирательных комиссий письма с угрозами. Все делалось...
 
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