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Телеверсию проекта «В режиме правды» покажут сегодня вечером
Источник материала: ОНТ
Референдуму и другим резонирующим событиям последнего времени был посвящен и финал просветительского проекта «В режиме правды». За четыре месяца он побывал во всех уголках страны. Субботняя кульминация получилась масштабной.
Вспомнить, как это было и еще раз услышать посылы известных журналистов, политологолов, блогеров можно сегодня вечером – телеверсия проекта сразу после «Панаромы» на «Беларусь-1».
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Референдуму и другим резонирующим событиям последнего времени был посвящен и финал просветительского проекта «В режиме правды». За четыре месяца он побывал во...
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