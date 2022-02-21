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Телеверсию проекта «В режиме правды» покажут сегодня вечером

21.02.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Телеверсию проекта «В режиме правды» покажут сегодня вечером

Референдуму и другим резонирующим событиям последнего времени был посвящен и финал просветительского проекта «В режиме правды». За четыре месяца он побывал во всех уголках страны. Субботняя кульминация получилась масштабной.

Вспомнить, как это было и еще раз услышать посылы известных журналистов, политологолов, блогеров можно сегодня вечером – телеверсия проекта сразу после «Панаромы» на «Беларусь-1».


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Референдуму и другим резонирующим событиям последнего времени был посвящен и финал просветительского проекта «В режиме правды». За четыре месяца он побывал во...
 
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