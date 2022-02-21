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118 бесправников, 32 пьяных и более 300 водителей без техосмотра. ГАИ подвела итоги акции «Фильтр» после выходных

21.02.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

118 бесправников, 32 пьяных и более 300 водителей без техосмотра. ГАИ подвела итоги акции «Фильтр» после выходных

Столичная Госавтоинспекция опубликовала результаты рейда под названием «Фильтр», который проводился на выходных.

В результате масштабной проверки сотрудники выявили больше двух тысяч нарушений ПДД. Самыми частыми были отсутствие техосмотра и прав.

Напомним, профилактическая акция «Фильтр» подразумевает перекрытие дороги с оставлением одной полосы для комплексной проверки нарушений ПДД.

Фото: БЕЛТА

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Столичная Госавтоинспекция опубликовала результаты рейда под названием «Фильтр», который проводился на выходных. В результате масштабной проверки сотрудники...
 
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