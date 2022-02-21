|
118 бесправников, 32 пьяных и более 300 водителей без техосмотра. ГАИ подвела итоги акции «Фильтр» после выходных
Источник материала: ОНТ
Столичная Госавтоинспекция
В результате масштабной проверки сотрудники выявили больше двух тысяч нарушений ПДД. Самыми частыми были отсутствие техосмотра и прав.
Напомним, профилактическая акция «Фильтр» подразумевает перекрытие дороги с оставлением одной полосы для комплексной проверки нарушений ПДД.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
118 бесправников, 32 пьяных и более 300 водителей без техосмотра. ГАИ подвела итоги акции «Фильтр» после выходных
Столичная Госавтоинспекция опубликовала результаты рейда под названием «Фильтр», который проводился на выходных. В результате масштабной проверки сотрудники...
|
Архив (Разное)