118 бесправников, 32 пьяных и более 300 водителей без техосмотра. ГАИ подвела итоги акции «Фильтр» после выходных

Источник материала: ОНТ

Столичная Госавтоинспекция опубликовала результаты рейда под названием «Фильтр», который проводился на выходных.

В результате масштабной проверки сотрудники выявили больше двух тысяч нарушений ПДД. Самыми частыми были отсутствие техосмотра и прав.

Напомним, профилактическая акция «Фильтр» подразумевает перекрытие дороги с оставлением одной полосы для комплексной проверки нарушений ПДД.

Фото: БЕЛТА

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