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Снимите это немедленно! Вещи в гардеробе, которые давно вышли из моды

21.02.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Снимите это немедленно! Вещи в гардеробе, которые давно вышли из моды

Говорят, что дьявол кроется в деталях. И вот эти самые детали нужно учитывать не только тогда, когда планируешь оптимальный маршрут или список дел на день, но и при составлении гардероба! Поэтому поговорим о вещах, которые стоит из него убрать. 


Итак, отложите подальше брюки с лампасами: их время уже ушло. А вот джинсы-трубы или модели прямого кроя сейчас - на самом пике! 

Лаконичная юбка-карандаш, особенно в сочетании с маленьким жакетом, выглядит старомодно. Если выбор не предопределен дресс-кодом, то стоит отдавать предпочтение более объемным трапециевидным вариантам. Самые смелые могут решиться на мини


Времена, когда выцветшие джинсы придавали образам уличный шарм, остались в прошлом. Сейчас изысканным выглядит ровный тон, а выделить вас из толпы способны варианты с фактурными дырками, элементами вязания или пэчворка



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Говорят, что дьявол кроется в деталях. И вот эти самые детали нужно учитывать не только тогда, когда планируешь оптимальный маршрут или список дел на день, но и при...
 
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