Снимите это немедленно! Вещи в гардеробе, которые давно вышли из моды

Источник материала: ОНТ

Говорят, что дьявол кроется в деталях. И вот эти самые детали нужно учитывать не только тогда, когда планируешь оптимальный маршрут или список дел на день, но и при составлении гардероба! Поэтому поговорим о вещах, которые стоит из него убрать.





Итак, отложите подальше брюки с лампасами: их время уже ушло. А вот джинсы-трубы или модели прямого кроя сейчас - на самом пике!

Лаконичная юбка-карандаш, особенно в сочетании с маленьким жакетом, выглядит старомодно. Если выбор не предопределен дресс-кодом, то стоит отдавать предпочтение более объемным трапециевидным вариантам. Самые смелые могут решиться на мини





Времена, когда выцветшие джинсы придавали образам уличный шарм, остались в прошлом. Сейчас изысканным выглядит ровный тон, а выделить вас из толпы способны варианты с фактурными дырками, элементами вязания или пэчворка









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