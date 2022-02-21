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Виктория Азаренко преодолела стадию 1/32 финала теннисного турнира в Дохе
Источник материала: ОНТ
Виктория Азаренко преодолела стадию 1/32 финала представительного теннисного турнира в Дохе.
Ее соперницей на этой стадии была Юлия Путинцева из Казахстана. Для победы белоруске понадобились три сета, которые прошли в упорной борьбе – 5:7, 6:2, 7:5. Следующая соперница Азаренко уже известна: это 60-я ракетка мира американка Мэдисон Бренгл. Также в Дохе выступают еще две белоруски: Арина Соболенко и Александра Саснович.
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Виктория Азаренко преодолела стадию 1/32 финала представительного теннисного турнира в Дохе. Ее соперницей на этой стадии была Юлия Путинцева из Казахстана. Для...
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