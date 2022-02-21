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Баскетбол: команда Леброна выиграла в матче звезд НБА в Кливленде
Источник материала: ОНТ
Команда Леброна Джеймса против сборной Кевина Дюранта – в Кливленде прошло одно из самых долгожданных и зрелищных событий в мире баскетбола – матч Звезд НБА.
Лучшие игроки, которых собрали два капитана, выясняли, кто же из них сильнее. В итоге с небольшим преимуществом победила команда Леброна Джеймса – 163:160. Кевин Дюрант участие в матче принять не смог – у него травма. Цель звездного уикенда – не просто померяться силами и устроить шоу, а собрать деньги на благотворительность. В команде победителей самый большой вклад внес Стефер Карри, набравший 50 очков. Леброн Джеймс занял второе место, набрав 24 балла.
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Команда Леброна Джеймса против сборной Кевина Дюранта – в Кливленде прошло одно из самых долгожданных и зрелищных событий в мире баскетбола – матч Звезд НБА....
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