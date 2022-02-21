﻿ Баскетбол: команда Леброна выиграла в матче звезд НБА в Кливленде. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Баскетбол: команда Леброна выиграла в матче звезд НБА в Кливленде

21.02.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Баскетбол: команда Леброна выиграла в матче звезд НБА в Кливленде

Команда Леброна Джеймса против сборной Кевина Дюранта – в Кливленде прошло одно из самых долгожданных и зрелищных событий в мире баскетбола – матч Звезд НБА.

Лучшие игроки, которых собрали два капитана, выясняли, кто же из них сильнее. В итоге с небольшим преимуществом победила команда Леброна Джеймса – 163:160. Кевин Дюрант участие в матче принять не смог – у него травма. Цель звездного уикенда – не просто померяться силами и устроить шоу, а собрать деньги на благотворительность. В команде победителей самый большой вклад внес Стефер Карри, набравший 50 очков. Леброн Джеймс занял второе место, набрав 24 балла.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Команда Леброна Джеймса против сборной Кевина Дюранта – в Кливленде прошло одно из самых долгожданных и зрелищных событий в мире баскетбола – матч Звезд НБА....
 
Новости дня
Новости разные
 
Курсы валют на 22.02.2022
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by